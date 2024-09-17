Як пишуть аналітики Defense Express, попри те, що "повітряні бої" дронів не є розповсюдженим явищем, втім, ймовірно, вони трапляються частіше, ніж це можна уявити.

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Тож, саме на цей випадок ворог вигадав новий спосіб, щоб мати "перевагу" у разі боротьби з іншими БпЛА. Видання також процитувало російського інструктора, який пояснив, як метод працює на практиці.

"Ми виявляли коптер, робили – на свій коптер ставили цвяхи – і приземлялися на противника. Після чого лопатями він вдарявся у цвяхи, лопаті ламалися і він падав вниз", – зазначив російський інструктор.

Полювання на дрони противника

Аналітики припустили, що йдеться не про випадкові інциденти, а саме про цілеспрямоване "полювання" на інші дрони. Водночас не відкидають, що цей спосіб із прикручуванням цвяхів може бути ініціативою лише окремих підрозділів.

"Звичайно, частка везіння й майстерність оператора дрона залишаються важливими складовими для збиття дрона у повітрі", – додали аналітики.

При цьому, все ж наголосили, що ідея дрона із цвяхами здається черговою фантазією "місцевих кулібіних". І можна припустити, що це одним з варіантів боротьби із дронами у повітрі, яким користуються росіяни.