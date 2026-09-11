Молотком разбивал имена украинцев: скандальный польский политик уничтожил памятник УПА

Лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун повредил молотком памятник УПА в поселке Белосток в Люблинской области. Политик разбивал высеченные на камне имена погибших украинцев и снял свои действия на видео.

Он похвастался соответствующими снимками в соцсетях.

Польский политик повредил памятник УПА

Политик приехал к месту памяти и с помощью молотка начал разбивать высеченные на камне имена погибших украинцев. Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

На кадрах видно, как Браун подходит к гранитному обелиску и молотком повреждает его поверхность. Сам политик заявил, что памятник, по его мнению, нужно было немедленно демонтировать.

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Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ – Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Браун также утверждал, что обелиск якобы "оскорбляет память жертв украинского геноцида против поляков". Он заявил, что демонтажем памятника должны были заняться польские службы сразу после его установки.

Этот обелиск ... должен быть демонтирован с помощью профессионального оборудования,

– заявил польский политик.

В то же время памятник в Белостоке имеет совершенно иное назначение. Гранитный обелиск установлен на месте массового захоронения украинцев, погибших в 1946 году в боях против советского НКВД. Место памяти функционирует еще с 1990-х годов, а нынешний вид памятник приобрел в 2019 году. На камне высечены имена погибших украинцев.

Это уже не первый случай осквернения этого памятника. Летом 2026 года неизвестные испачкали его краской из баллончика, а также вырезали арку, которая украшала камень. Тогда посольство Украины официально осудило акт вандализма.

Браун возглавляет ультраправую партию "Конфедерация польской короны" и известен своими скандальными заявлениями и действиями. Он неоднократно выступал с антиукраинскими тезисами и критиковал поддержку Украины со стороны Польши.

Напомним, польский политик и депутат Европарламента Гжегож Браун вновь оказался в центре скандала из-за своих заявлений о нацистских преступлениях. Он отрицал использование газовых камер в лагере "Аушвиц-Биркенау", назвав их существование "фейком".

На его слова резко отреагировали музей "Аушвиц-Биркенау" и польская прокуратура. В музее подчеркнули, что в бывшем нацистском лагере было убито около 1,1 миллиона человек, преимущественно евреев. Директор музея назвал заявления Брауна отрицанием преступлений и оскорблением памяти жертв, а также отметил, что такие высказывания преследуются польским законодательством.

Варшавская районная прокуратура начала расследование, по результатам которого политику может грозить до трех лет лишения свободы или штраф. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал слова Брауна позорными и заявил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Польшу не ассоциировали с подобными действиями.