Десять атак за день: Россия сожгла последний большой логистический хаб "Эпицентра"

Российская армия весь день 13 октября целенаправленно обстреливала логистический центр "Эпицентра" в Хмельницком. Из-за десятков дронов в небе спасатели не могли потушить возникший там пожар.

Об этом говорится в официальном заявлении компании "Эпицентр К" в фейсбуке. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

В Хмельницком враг атаковал хаб "Эпицентра": что известно?

Масштабный распределительный узел "Эпицентра" в Хмельницком подвергся беспрецедентной воздушной атаке врага 13 октября. Он и раньше обеспечивал товарами весь западный регион Украины, а после того, как российская армия полностью уничтожила два крупнейших логистических комплекса сети в Киеве и Киевской области, хмельницкий центр оставался фактически единственным большим складским комплексом компании, который уцелел. Именно оттуда товары отправлялись в 33 торговых центра, чтобы миллионы украинцев могли покупать необходимые бытовые товары, строительные материалы и продукты.

Самое главное – все наши сотрудники живы. И это самое большое облегчение сегодня. Но для компании это удар, масштаб которого трудно даже осознать,

– сообщили в компании "Эпицентр К".

В течение одного дня враг нанес 10 ударов по этому исключительно гражданскому объекту, что привело к 5 масштабным пожарам. Российские войска также применили тактику блокирования спасательных работ – одновременно в небе находились десятки беспилотников, которые не давали подразделениям ГСЧС ликвидировать очаги пожара. В итоге огонь уничтожил около 85% товаров внутри комплекса. В компании подчеркивают, что речь идет не просто об утраченных товарах, но и о разрушенной логистике, огромных финансовых потерях, месяцах и годах работы тысяч людей.

Последствия обстрела "Эпицентра" в Хмельницком / Фото компании "Эпицентр К"

Какие системные атаки врага на "Эпицентр" происходили ранее?

Уничтожение склада в Хмельницком является частью масштабной и целенаправленной кампании России против гражданской инфраструктуры сети.

Всего за день до этого, 12 октября, российская армия нанесла удар по первому торговому центру "Эпицентр" в Днепре. А 9 октября оккупанты во второй раз уничтожили ТЦ в Чернигове – этот объект уже был полностью разрушен в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, но компания восстановила его за 2 года и вновь открыла осенью 2024.

Август и сентябрь 2026 года также оказались катастрофическими – пострадали ТЦ в Николаеве, масштабный пожар уничтожил гипермаркет в Запорожье, были поражены сразу два торговых центра в Одессе. В целом в результате российских ударов были повреждены или полностью уничтожены более 30 объектов сети.