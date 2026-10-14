Про це мовиться в офіційній заяві компанії "Епіцентр К" у фейсбуці. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

У Хмельницькому ворог атакував хаб "Епіцентру": що відомо?

Масштабний розподільчий вузол "Епіцентру" у Хмельницькому зазнав безпрецедентної повітряної атаки ворога 13 жовтня. Він і раніше забезпечував товарами весь західний регіон України, а після того, як російська армія повністю знищила два найбільші логістичні комплекси мережі у Києві та Київській області, хмельницький центр залишався фактично єдиним великим складським комплексом компанії, який уцілів. Саме звідти товари відправляли до 33 торгівельних центрів, щоб мільйони українців могли купувати необхідні побутові речі, будівельні матеріали та продукти.

Найголовніше – всі наші люди живі. І це найбільше полегшення сьогодні. Але для компанії це удар, масштаб якого важко навіть усвідомити,

– повідомили у компанії "Епіцентр К".

Упродовж одного дня ворог здійснив 10 ударів по цьому цілковито цивільному об'єкту, що спричинило 5 масштабних пожеж. Російські війська також застосували тактику блокування рятувальних робіт – одночасно в небі перебували десятки безпілотників, які не давали підрозділам ДСНС ліквідувати вогнища. Зрештою, вогонь знищив близько 85% товарів всередині комплексу. У компанії підкреслюють, що мовиться не просто про втрачені товари, а й про зруйновану логістику, величезні фінансові втрати, місяці й роки роботи тисяч людей.

Наслідки обстрілу "Епіцентру" у Хмельницькому / Фото компанії "Епіцентр К"

Які системні атаки ворога на "Епіцентр" відбувалися раніше?

Знищення складу в Хмельницькому є частиною масштабної та цілеспрямованої кампанії Росії проти цивільної інфраструктури мережі.

Лише за день до цього, 12 жовтня, російська армія завдала удару по першому торговому центру "Епіцентр" у Дніпрі. А 9 жовтня окупанти вдруге знищили ТЦ у Чернігові – цей об'єкт уже був повністю зруйнований на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, але компанія відбудувала його за 2 роки та відкрила знову восени 2024.

Серпень та вересень 2026 року також були катастрофічними – постраждали ТЦ у Миколаєві, масштабна пожежа знищила гіпермаркет у Запоріжжі, були уражені одразу два торгівельні центри в Одесі. Загалом унаслідок російських ударів пошкоджено або повністю знищено понад 30 об'єктів мережі.