Молдова заблокировала приложение и сайт HaiTV. Через них транслировали запрещенные в стране российские и белорусские телеканалы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsmaker.md.

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Что известно о блокировании HaiTV в Молдове?

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ заявил, что в среду, 30 июля, в стране заблокировали приложение и сайт HaiTV, которые транслировали запрещенные российские и белорусские телеканалы.

Государственные учреждения знают, что надо делать. Нужна тесная координация, единые действия и профессионализм для защиты национальных интересов. Конкретный пример: программу HaiTV заблокировали на территории Молдовы,

– заявил Водэ.

Он добавил, что в течение последних дней сотни граждан Молдовы получали через Viber сообщения с предложением установить приложение HaiTV или перейти на его сайт.

"После сообщений, поступивших в том числе от Совета телерадио, компетентные органы выдали официальные предписания о блокировке. Эта программа транслирует запрещенный в Молдове медиаконтент из России и Беларуси, которые уже заблокировали за военную пропаганду и угрозы информационной безопасности", – отметил представитель правительства.

В издании уточнили, что о приложении HaiTV стало известно еще в минувшие выходные. Тогда пользователи соцсетей и мессенджеров начали массово получать сообщения с предложением "подключиться к честным телеканалам на HaiTV".

Приложение является онлайн-плеером, в котором чуть больше десятка телеканалов. Интересно, что среди них есть телеканал MD24, связанный с осужденным в Молдове бизнесменом и политиком Иланом Шором.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду предупредила о планах России вмешаться в парламентские выборы, которые состоятся в сентябре. По ее словам, Москва планирует инвестировать до 100 миллионов евро в подкуп избирателей.