Однако все же в контексте нынешней атаки на реестры есть одно исключение, сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий бывшего министра юстиции Дениса Малюськи изданию УП.

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Какова ситуация со сломанными реестрами Украины

Денис Малюська заметил, что абсолютное большинство информации, которую якобы "украли" россияне, и так находилась в свободном доступе.

Единственным исключением из этого правила была информация из Государственного реестра актов гражданского состояния – это один из самых закрытых реестров, где хранится информация, в которой, казалось бы, никакой тайны нет – что кто-то родился или женился,

– указал экс-министр.

Однако Малюська добавил, что вместе с тем есть тайна, которая жестко охраняется законом. Речь идет о тайне усыновления.

Экс-глава Министерства юстиции отметил, что это далеко не первый ресурс, который был атакован россиянами со времени полномасштабного вторжения. Однако ранее россияне говорили, что имеют целью похитить данные. А сейчас в дополнение к этому они их и уничтожили, что свидетельствует об изменении поведения российских хакеров.

Малюська заверил, что резервных копий у Минюста много, поэтому то, что информация будет восстановлена, сомнений нет.