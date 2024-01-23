Хакеры выключили отопление и горячую воду в Львове: какая ситуация сейчас

Ночью часть района Сихов во Львове осталась без теплоснабжения и горячей воды. Предварительно причиной стала хакерская атака.

Масштабный сбой в работе системы теплоснабжения ЛГКП "Львовтеплоэнерго" случился ночью во вторник 23 января. На предприятии проверяют возможность хакерской атаки.

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Полиция проверяет причины отключения

Утром во львовской мэрии сообщили, что в два ночи из-за сбоя остановились 324 индивидуальные тепловые пункты Сихова. Во "Львовтеплоэнерго" подозревают внешнее вмешательство в систему работы предприятия, однако эта информация проверяется.

Сегодня ночью примерно в 02:00 произошел сбой в системе работы наших ИТП. Есть подозрения на внешнее вмешательство, однако эту информацию сейчас проверяют правоохранительные органы,

– сообщили в ЛГКП "Львовтеплоэнерго".

Работники предприятия совершали обход и в ручном режиме запускали в работу все вышедшие из строя ИТП.

По состоянию на 15.00 специалисты возобновили работу всех ИТП.

Наши работники методом обхода, в ручном режиме, запускали в работу каждый индивидуальный тепловой пункт,

– говорится в сообщении.

Таким образом, отопление уже получают все дома на Сыхове. Однако часть из них по-прежнему без горячей воды.

Во "Львовтеплоэнерго" также сообщили, что причиной отключения отопления стала хакерская атака.

В результате хакерской атаки нарушена система управления теплоснабжением,

– сообщили в теплоэнерго.

Восстановить все пообещали до 21:00.

Часть Сыхова до сих пор без горячей воды

В 15:46 мэр Львова Андрей Садовый написал, что подача горячей воды восстановлена только до 30%. По его словам, подачу горячей воды обещают подать до конца дня. Обновленной информации пока нет.

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