Хакеры Anonymous положили сайт кремля и еще 4 госструктур

27 февраля 2022 , 02:45
Читати новину українською

Источник:

Anonymous

Группа Anonymous продолжает кибервойну против России. Взломали сайт кремля, "Газпрома", российского правительства.

Кроме того, "лежат" еще 4 ключевых государственных российских сайта. "Анонимусы" требуют, чтобы Россия прекратила атаковать Украину, а Путин – ушел в отставку.

Важно "Мы решили провести операцию специально для вас", – хакеры Anonymous обратились к Путину

Мы не прощаем! Мы не забываем!
– подчеркнули хакеры.


Сайт российского правительства больше не работает / Скриншот

Anonymous официально объявило России кибервойну

Накануне хакерская группировка официально объявила правительству России кибервойну. Перед этим Anonymous успешно взломали сайт Министерства обороны России. Они слили оттуда базу данных.

Что такое Anonymous?

Это децентрализованная группа активистов и хактивистов, целью которых является свободный и доступный интернет. Хакеры известны организацией DDoS-атак, взломом сайтов правительств и платежных систем.
Автор: Ольга Музика