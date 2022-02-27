Хакеры Anonymous положили сайт кремля и еще 4 госструктур
27 февраля 2022 , 02:45Читати новину українською
Источник:Anonymous
Группа Anonymous продолжает кибервойну против России. Взломали сайт кремля, "Газпрома", российского правительства.
Кроме того, "лежат" еще 4 ключевых государственных российских сайта. "Анонимусы" требуют, чтобы Россия прекратила атаковать Украину, а Путин – ушел в отставку.
Важно "Мы решили провести операцию специально для вас", – хакеры Anonymous обратились к Путину
Мы не прощаем! Мы не забываем!
– подчеркнули хакеры.
Сайт российского правительства больше не работает / Скриншот
Anonymous официально объявило России кибервойну
Накануне хакерская группировка официально объявила правительству России кибервойну. Перед этим Anonymous успешно взломали сайт Министерства обороны России. Они слили оттуда базу данных.