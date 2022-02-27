Хакеры Anonymous положили сайт кремля и еще 4 госструктур

Группа Anonymous продолжает кибервойну против России. Взломали сайт кремля, "Газпрома", российского правительства.

Кроме того, "лежат" еще 4 ключевых государственных российских сайта. "Анонимусы" требуют, чтобы Россия прекратила атаковать Украину, а Путин – ушел в отставку.

Важно "Мы решили провести операцию специально для вас", – хакеры Anonymous обратились к Путину

Мы не прощаем! Мы не забываем!

– подчеркнули хакеры.



Сайт российского правительства больше не работает / Скриншот

Anonymous официально объявило России кибервойну

Накануне хакерская группировка официально объявила правительству России кибервойну. Перед этим Anonymous успешно взломали сайт Министерства обороны России. Они слили оттуда базу данных.