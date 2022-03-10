Хакеры Anonymous сломали базу Роскомнадзора и выложили 360 тысяч файлов

Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора. Хакеры обнародовали более 360 тысяч файлов.

Поэтому хакеры не останавливаются и продолжают наносить врагу новые удары. О новых достижениях они сообщили в своем твиттере.

К слову "Летчики-залетчики": разведка назвала имена военных, которые поставляют оружие убийцам украинцев

Роскомнадзор – это российское федеральное агентство исполнительной власти, ответственное за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.

В общей сложности объем сломанной базы данных Роскомнадзора составляет 820 гигабайтов.

Кибервойна с оккупантами

Кстати, международная хакерская группа Anonymous сломала все государственные телеканалы России. После этого на них начали транслироваться видео о войне на Украине и призывы к россиянам выступить против геноцида России в Украине.

Всего после объявления "кибервойны" Кремлю хакерская группа Anonymous сломала более 2,5 тысячи сайтов госструктур и СМИ в России и Беларуси в знак поддержки Украины. И это только до 5 марта.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!