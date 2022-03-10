Хакеры Anonymous сломали базу Роскомнадзора и выложили 360 тысяч файлов
Источник:твиттер Anonymous TV
Anonymous успешно сломал и раскрыл базу данных Роскомнадзора. Хакеры обнародовали более 360 тысяч файлов.
Поэтому хакеры не останавливаются и продолжают наносить врагу новые удары. О новых достижениях они сообщили в своем твиттере.
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Роскомнадзор – это российское федеральное агентство исполнительной власти, ответственное за мониторинг, контроль и цензуру российских СМИ.
В общей сложности объем сломанной базы данных Роскомнадзора составляет 820 гигабайтов.
Кибервойна с оккупантами
Кстати, международная хакерская группа Anonymous сломала все государственные телеканалы России. После этого на них начали транслироваться видео о войне на Украине и призывы к россиянам выступить против геноцида России в Украине.
Всего после объявления "кибервойны" Кремлю хакерская группа Anonymous сломала более 2,5 тысячи сайтов госструктур и СМИ в России и Беларуси в знак поддержки Украины. И это только до 5 марта.
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