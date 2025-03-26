Тем временем клиенты на АЗС не могут расплатиться карточками за топливо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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"Лукойл" лежит с самого утра

По словам сотрудников, сервисы нефтяной компании лежат с самого утра.

На рабочих экранах появились странные сообщения, после чего и заподозрили хакерскую атаку.

Доступ к системе клиентских пользователей и внутренних баз компании закрыт. При этом речь идет как о главном офисе, так и региональных отделениях,

– пишут в росСМИ.

Также парализована работа нескольких офисов. Там работники компании не могут воспользоваться электронными пропусками. Охрана их запускает внутрь только после проверки данных вручную.

Сколько времени займет восстановление пока неизвестно.

Однако, в 2024 году "Лукойл" уже подвергался подобной атаке. Тогда восстановительные работы продолжались примерно 3 дня.

Кроме того, массовый сбор фиксируют сразу у нескольких банков и мобильных операторов. Проблемы есть у ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка, Сбербанка, Яндекс Пей.

Также перестала работать российская система быстрых платежей. Пользователи жалуются на отсутствие возможности перевести или получить деньги уже около часа.