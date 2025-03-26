Тим часом клієнти на АЗС не можуть розплатитися картками за пальне. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
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"Лукойл" лежить з самого ранку
За словами співробітників, сервіси нафтової компанії лежать з самого ранку.
На робочих екранах з'явилися дивні повідомлення, після чого й запідозрили хакерську атаку.
Доступ до системи клієнтських користувачів та внутрішніх баз компанії закритий. При цьому йдеться як про головний офіс, так і регіональні відділення,
– пишуть у росЗМІ.
Також паралізована робота кількох офісів. Там працівники компанії не можуть скористатися електронними перепустками. Охорона їх запускає усередину лише після перевірки даних вручну.
Скільки часу займе відновлення наразі невідомо.
Однак, у 2024 році "Лукойл" уже зазнавав подібної атаки. Тоді відновлювальні роботи тривали приблизно 3 дні.
Окрім того, масовий збір фіксують одразу у кількох банків та мобільних операторів. Проблеми є у ВТБ, Т-Банку, Альфа-Банку, Сбєрбанку, Яндекс Пей.
Також перестала працювати російська система швидких платежів. Користувачі скаржаться на відсутність можливості переказати або отримати гроші уже близько години.