Хакеры взломали базу данных российского Альфа-Банка и побеседовали с Фридманом

Украина продолжает бороться с оккупантами всеми возможными способами. Хакеры KibOrg и NLB сломали базу данных российского Альфа-Банка. В сети были опубликованы данные клиентов.

Речь идет о более чем 30 миллионах пользователей. Все они доверили свои личные данные топ-1 банку на территории страны-оккупантки.

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Какая информация была в базе данных

Фамилии, имена;

даты рождения;

номера счетов;

телефоны клиентов;

тому подобное.

В частности, в сети оказались данные о таких россиянах:

Михаиле Фридмане;

Александре Ожельском;

Артемие Лебедеве;

Тимуре Юнусове (Тимати);

Василии Вакуленко (Баста).

Фридману позвонили по телефону

Олигарху Михаилу Фридману, который находится под санкциями Украины, позвонили по телефону, чтобы узнать, как он относится к взлому базы данных. На это он ответил: "да пусть". Когда его спросили, не стоило ли бы активнее сопротивляться вооруженной агрессии, Фридман сказал "всего доброго" и положил трубку. Ему совершенно безразлично на россиян и их данные. Граждане страны-террористки не нужны никому даже в своей стране.

К слову, Фридман находится под санкциями США и ЕС. В частности, Штаты добавили его в список ограничений в августе 2023 года. Также СБУ сообщила Фридману о подозрении. Все из-за финансирования вооруженной агрессии против Украины.