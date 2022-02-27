Хакеры повалили сайт Нацбанка Беларуси
Источник:телеграм Федорова
Украинцы борются с врагом не только на фронте или в городах, но и в интернете. Теперь прилег и Нацбанк Беларуси.
Равно как и десятки других важных для страны сайтов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
К слову Кибервойна против оккупантов: Anonymous взломали сайт Минобороны Беларуси
Нацбанк Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов. Украинские киберспециалисты лучшие,
– написал Федоров.
Ресурс полностью перестал отвечать в обед 27 февраля. А еще утром этого дня хакеры Anonymous вломали сайт минобороны Беларуси.
Что предшествовало
Накануне Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве. Все задания есть на канале для киберспециалистов IT ARMY of Ukraine.
Напомним, киберполиция создала чат-бот для блокирования сервисов дезинформации во время российско-украинской войны.
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