Хакеры повалили сайт Нацбанка Беларуси

Украинцы борются с врагом не только на фронте или в городах, но и в интернете. Теперь прилег и Нацбанк Беларуси.

Равно как и десятки других важных для страны сайтов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

К слову Кибервойна против оккупантов: Anonymous взломали сайт Минобороны Беларуси

Нацбанк Беларуси прилег, как и десятки других стратегических сайтов. Украинские киберспециалисты лучшие,

– написал Федоров.

Ресурс полностью перестал отвечать в обед 27 февраля. А еще утром этого дня хакеры Anonymous вломали сайт минобороны Беларуси.

Что предшествовало

Накануне Федоров заявил о создании армии IT-специалистов для борьбы в киберпространстве. Все задания есть на канале для киберспециалистов IT ARMY of Ukraine.

Напомним, киберполиция создала чат-бот для блокирования сервисов дезинформации во время российско-украинской войны.

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