Она анализирует упоминания в медиа об определенном событии, при необходимости захватывая и иностранные или украинские СМИ. Также она способна перенаправлять поток новостей, чтобы скрыть негатив.

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Секреты "Катюши"

Международное разведывательное сообщество InfornNapalm получило в пользование уникальную внутреннюю документацию и доступ к программному обеспечению, которые используют российские военные пропагандисты. Оно называется "Катюша".

Для осведомленных в системах мониторинга медиа "Катюша" – это система, которая является своеобразным российским аналогом SemanticForce (платформа для мониторинга и аналитики медиа – 24 Канал),

– говорится в сообщении InformNapalm

Заправляет Департаментом информации и массовых коммуникаций печально известный Игорь Конашенков – озвучивающий российские сводки. За вымышленные "потери" украинской армии отвечает не только он, но и целый отдел минобороны России. Сотрудники анализируют все, что связано с новостями о деятельности армии России, после чего отражают в разных отчетах. Причем отдельно анализируются публикации иностранных медиа.

Украина получила доступ к системе "Катюша": смотрите видео

Система анализирует буквально все – в частности, телеграм-каналы и ютуб. Но в целом любой анализ в основном базируется только на российских цензурированных и самоцензурированных источниках. Она позволяет создавать видимость "победы" в медиа. На негатив она сразу набрасывает положительные новости.

После успешного поражения штаба Черноморского флота 22 сентября мы лично следили в онлайн-режиме, как российская машина пропаганды быстро реагировала и, на ходу адаптируясь, формировала совсем другие смыслы,

– рассказали расследователи.

Источники InfornNapalm сообщают, что в результате ливня в департаменте пропаганды с 10 утра начался большой кипиш. Россияне ищут утечки информации, пытаются латать дыры в системе и искать бэкдоры в "Катюше". Хакеры отметили более важные последствия и реакцию внутри системы минобороны России по всему масштабу увидим впоследствии.

Российская пропагандистская машина