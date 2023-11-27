Вона аналізує згадки в медіа про певну подію, за потреби захоплюючи й іноземні чи українські ЗМІ. Також вона здатна перенаправляти потік новин, щоб приховати негатив.
Дивіться також "Масована атака дронів" і причетність ГУР: що відбувалось в окупантів 26 листопада
Секрети "Катюші"
Міжнародна розвідувальна спільнота InfornNapalm отримала у користування унікальну внутрішню документацію та доступи до програмного забезпечення, що використовують російські військові пропагандисти. Воно має назву "Катюша".
Для обізнаних в системах моніторингу медіа "Катюша" – це система, яка є своєрідним російським аналогом SemanticForce (платформа для моніторингу та аналітики медіа – 24 Канал),
– йдеться у повідомленні InformNapalm
Заправляє Департаментом інформації та масових комунікацій сумнозвісний Ігор Конашенков – той, хто озвучує російські зведення. За вигадані "втрати" української армії відповідає не лише він, а цілий відділ міноборони Росії. Співробітники аналізують все, що повʼязано із новинами про діяльність армії Росії, після чого відображають у різних звітах. При чому окремо аналізуються публікації іноземних медіа.
Україна отримала доступ до системи "Катюша": дивіться відео
Система аналізує буквально все – в тому числі й телеграм-канали та ютуб. Але загалом будь-який аналіз переважно базується тільки на російських цензурованих і самоцензурованих джерелах. Вона дозволяє створювати видимість "перемоги" у медіа. На негатив вона одразу накидає позитивні новини.
Після успішного ураження штабу Чорноморського флоту, 22 вересня, ми особисто слідкували в онлайн-режимі, як російська машина пропаганди швидко реагувала і, на ходу адаптуючись, формувала зовсім інші сенси,
– розповіли розслідувачі.
Джерела InfornNapalm повідомляють, що внаслідок зливу у департаменті пропаганди з 10 ранку почався великий кіпіш. Росіяни шукають витоки інформації, намагаються латати дірки в системі та шукати бекдори в "Катюші". Хакери наголосили більш важливі наслідки та реакцію всередині системи міноборони Росії в усьому масштабі побачимо згодом.
Російська пропагандистська машина
- Російські пропагандисти продовжують вигадувати нісенітниці. Вони зробили сюжет, у якому розповідають про створення в Україні "церкви святого пса Патрона". За основу окупанти взяли жартівливе відео з мережі.
- Також окупанти володіють методичкою, у якій прописані конкретні теми для поширення дезінформації. Наприклад, вони говорять про мобілізацію, підтримку України, "розбрат" між військово-політичним керівництвом. Ворог не припинить масштабувати відповідні фейки і в процесі цього може дещо змінити риторику.
- Днями у соцмережах ширився скриншот статті, яка була нібито написана для Washington Post – там Україна звинувачується у буцімто постачанні зброї ХАМАС. Однак подібного матеріалу немає на сайті, це лише спланований фейк російської пропаганди.