Хакеры взломали сайт Киевского областного совета и обратились к Зеленскому
Источник:Ярослав Добрянский
Киберпреступники изменили стартовую страницу сайта Киевского областного совета. Хакеры разместили на ней угрозы.
Исполняющий обязанности главы Киевского областного совета Ярослав Добрянский заявил, что хакеры 2 ноября взломали интернет-страницу законодательного органа и серверы. Об этом он написал в соцсетях.
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Что известно о кибератаке
Как сообщил Добрянский, после кибератаки по состоянию на 13:32 на стартовой странице сайта была фотография Владимира Зеленского и сообщение с угрозами от хакеров, написанное на русском с большим количеством восклицательных знаков.
Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей!
– процитировал он киберзлоумышленников.
По его словам, готовится заявление в Киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности. Сейчас делается все возможное для возобновления работы веб-ресурса.
Добрянский заявил, что на этом сайте содержится публичная информация с целью информирования населения о деятельности Киевского областного совета. Существует риск потери данных, в том числе конфиденциальных. Работа Аппарата Киевского областного совета была полностью парализована из-за сломанных серверов.
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