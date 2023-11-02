Хакеры взломали сайт Киевского областного совета и обратились к Зеленскому

Киберпреступники изменили стартовую страницу сайта Киевского областного совета. Хакеры разместили на ней угрозы.

Исполняющий обязанности главы Киевского областного совета Ярослав Добрянский заявил, что хакеры 2 ноября взломали интернет-страницу законодательного органа и серверы. Об этом он написал в соцсетях.

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Что известно о кибератаке

Как сообщил Добрянский, после кибератаки по состоянию на 13:32 на стартовой странице сайта была фотография Владимира Зеленского и сообщение с угрозами от хакеров, написанное на русском с большим количеством восклицательных знаков.

Зеленский! Внимание! Мы уже тут! Жди подробностей!

– процитировал он киберзлоумышленников.

По его словам, готовится заявление в Киберполицию об установлении причастных к атаке для привлечения их к ответственности. Сейчас делается все возможное для возобновления работы веб-ресурса.

Добрянский заявил, что на этом сайте содержится публичная информация с целью информирования населения о деятельности Киевского областного совета. Существует риск потери данных, в том числе конфиденциальных. Работа Аппарата Киевского областного совета была полностью парализована из-за сломанных серверов.

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