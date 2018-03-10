Хакеры похитили данные немецкого правительства о переговорах ЕС и Украины

На серверы немецкого правительства была совершена хакерская атака. Хакерам удалось похитить лишь шесть файлов, среди которых и те, где фигурирует Украина.

Как пишет немецкое издание Spiegel, хакеры похитили записи переговоров ЕС с Великобританией по Brexit, а также документы о переговорах между Евросоюзом и Украиной и Беларусью.

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Отмечается, что атака на сервер немецкого правительства была отражена сразу, как только ее обнаружили. Однако официальные источники информации отказались называть, связывают ли они это нападение с работой российских хакеров.

Напомним, недавно стало известно, что российские хакеры из группы APT28 (Fancy Bear) осуществили атаку на Министерство иностранных дел Германии.