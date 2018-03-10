Хакери викрали дані німецького уряду про переговори ЄС та України

На сервери німецького уряду була здійснена хакерська атака. Нападникам вдалося викрасти лише шість файлів, серед яких і ті, де фігурує Україна.

Як пише німецьке видання Spiegel, хакери викрали записи переговорів ЄС з Великобританією щодо Brexit, а також документи про переговори між Євросоюзом та Україною і Білоруссю.

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Зазначається, що атака на сервер німецького уряду була відбита одразу, як тільки її виявили. Однак офіційні джерела інформації відмовилися називати, чи пов’язують вони цей напад із роботою російських хакерів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські хакери з групи APT28 (Fancy Bear) здійснили атаку на Міністерство закордонних справ Німеччини.