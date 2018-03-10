10:31
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
4°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    3°C 0°C
  • четвер
    5°C 0°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Хакери викрали дані німецького уряду про переговори ЄС та України

557 Читать новость на русском
Хакерська атака на Німеччину
Хакерська атака на Німеччину

На сервери німецького уряду була здійснена хакерська атака. Нападникам вдалося викрасти лише шість файлів, серед яких і ті, де фігурує Україна.

Як пише німецьке видання Spiegel, хакери викрали записи переговорів ЄС з Великобританією щодо Brexit, а також документи про переговори між Євросоюзом та Україною і Білоруссю.

Читайте також: Росія використовує Україну як лабораторію для хакерських атак, – американський політик

Зазначається, що атака на сервер німецького уряду була відбита одразу, як тільки її виявили. Однак офіційні джерела інформації відмовилися називати, чи пов’язують вони цей напад із роботою російських хакерів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські хакери з групи APT28 (Fancy Bear) здійснили атаку на Міністерство закордонних справ Німеччини.

Теги: Новини України Новини політики Євросоюз хакери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 10 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук