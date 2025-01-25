Четверо 20-летних девушек: ХАМАС освободил новую партию заложников – видео

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС предусматривает обмен заложников. Стало известно, что террористы отпустили еще четырех заручниц.

19 января были освобождены первые три заложницы: 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбер Хаир. Израиль, взамен, выпустил из тюрем 300 палестинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Еще четыре израильтянки – на свободе

В субботу, 25 января, состоялся второй обмен в рамках соглашения о прекращении огня.

ХАМАС отпустил еще четырех израильских женщин. Их еще 7 октября 2023 года похитили боевики с армейской базы "Нахаль-Оз" вблизи Газы.

Среди спасенных:

Карина Ариев (20 лет)

Даниэлла Гильбоа (20 лет)

Наама Леви (20 лет)

Лири Альбаг (19 лет)

Освобожденные заложницы ХАМАС / Фото из открытых источников

Девушек должны передать Армии обороны Израиля, а затем вывезут из Сектора Гази.

Освобождение заложниц: смотрите видео

Известно, что в обмен на четырех израильтянок Тель-Авив отпустит 200 заключенных палестинцев.

Напомним, 17 января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня. Его будут реализовывать в несколько этапов.