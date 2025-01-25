Четверо 20-летних девушек: ХАМАС освободил новую партию заложников – видео
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС предусматривает обмен заложников. Стало известно, что террористы отпустили еще четырех заручниц.
19 января были освобождены первые три заложницы: 24-летняя Роми Гонен, 28-летняя Эмили Дамари и 31-летняя Дорон Штанбер Хаир. Израиль, взамен, выпустил из тюрем 300 палестинцев, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
Смотрите также Хуситы выпустили команду судна, которое захватили год назад: среди экипажа есть украинцы
Еще четыре израильтянки – на свободе
В субботу, 25 января, состоялся второй обмен в рамках соглашения о прекращении огня.
ХАМАС отпустил еще четырех израильских женщин. Их еще 7 октября 2023 года похитили боевики с армейской базы "Нахаль-Оз" вблизи Газы.
Среди спасенных:
- Карина Ариев (20 лет)
- Даниэлла Гильбоа (20 лет)
- Наама Леви (20 лет)
- Лири Альбаг (19 лет)
Освобожденные заложницы ХАМАС / Фото из открытых источников
Девушек должны передать Армии обороны Израиля, а затем вывезут из Сектора Гази.
Освобождение заложниц: смотрите видео
Известно, что в обмен на четырех израильтянок Тель-Авив отпустит 200 заключенных палестинцев.
Напомним, 17 января Израиль и ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня. Его будут реализовывать в несколько этапов.