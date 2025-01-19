ХАМАС передал трех заложниц-израильтянок Красному Кресту: их доставили в Израиль

ХАМАС передал Красному кресту трех заложниц-израильтянок. Их передали ЦАХАЛу.

Они уже вернулись на территорию Израиля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Израиля.

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Что известно о возвращении заложниц в Израиль

19 января ХАМАС передал Красному Кресту трех заложниц из Израиля. Их передали войскам ЦАХАЛ в Газе. Женщин уже переправили через линию разграничения Сектора Газа и Израиля. Состояние их здоровья оценивают как стабильное. Их немедленно доставят к медикам в пункте первичного приема на юге Израиля.

Телеканал Al Jazeera продемонстрировал кадры с площади Ас-Сарайя в Газе, где показано передачу заложниц Красному кресту. На кадрах видно большое количество террористов.

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