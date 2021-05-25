В ХАМАС возмущены тем, что Беларусь втянула их в инцидент с Протасевичем

Представители ХАМАС возмущены заявлениями белорусских властей. Ранее у Лукашенко сообщили, что письмо о минировании самолета с Протасевичем на борту получили именно от палестинцев.

Зато в ХАМАС такую ​​информацию опровергли. Заместитель председателя политбюро боевиков Муса Абу Марзук пообщался с российскими СМИ.

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В разговоре с журналистами представитель палестинского движения отметил, что такие заявления возмутительные и демонстрируют архаическое мышление (режима Лукашенко – 24 канал).

Там не понимают, что сейчас мы живем во время свободных СМИ и что существует международное общественное мнение, которое уже не воспринимает подобные методы,

– отметил Марзук.

Он не захотел оценивать ситуацию с экстренной посадкой самолета и задержанием Протасевича. Мол, "движение не обязано озвучивать позиции относительно всего в мире".

"Конечно, мы против несправедливости, преследования, посягательств на свободу и нарушение закона", – в то же время заверил Марзук.

Задержание Протасевича: почему говорят о ХАМАС

Белорусские власти таким образом пытаются оправдать фактическое похищение активиста Романа Протасевича с борта самолета Ryanair.

Ведь экипажа рекомендовали приземлиться в Минске якобы из-за заминирования. Поэтому нужна была версия о том, от кого поступили такие угрозы.

Заметим, что белорусские силовики так и не нашли взрывчатки на борту самолета. В то же время ХАМАС отрицает любую причастность к этому инциденту.

Недавно МВД Беларуси обнародовало первое видео с задержанным журналистом. Есть основания полагать, что силовики скрывают следы его побоев.

Белорусские силовики показали видео с Протасевичем: