"Хомяки" с российским следом: украинцы массово играют в Hamster Kombat – почему это опасно

В социальных сетях Украины массово набирает популярность якобы безобидная игра Hamster Kombat, где пользователи зарабатывают монеты.

Реклама в соцсетях активно рекомендует украинцам "тапалку" Hamster Kombat ("Битва хомяков") – это игра о виртуальном хомяке, в которой можно заработать виртуальные деньги за кликанье по экрану и выполнение заданий.

Однако легкий способ заработать имеет российский след, говорят в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Какая опасность для украинцев в российской игре, как ваши данные могут попасть к российским силовикам и почему не следует искать "легких денег" – читайте в материале 24 Канала.

Что такое Hamster Kombat и как устроена игра

Что такое "тапалка" "Тапалки" (от tap – щелкать по экрану) – это онлайн-игры, за выполнение заданий в которых можно получить виртуальные деньги. Их, в свою очередь, можно обменять на криптовалюту. Hamster Kombat предлагает игроку развивать собственную биржу и прокачивать ее. Подобные игры базируются на TON – The Open Network, блокчейн-сети Telegram. Среди других популярных "тапалок" – Notcoin, которая имеет похожий механизм игры, а ее игроки могут переводить токены в деньги.



В отличие от Notcoin, в Hamster Kombat монеты накапливаются майнингом, поэтому игроки должны прокачивать свой profit per hour (прибыль в час), а не накапливать много токенов в аккаунте. Для этого используется бот в телеграме. В отличие от Notcoin, где для пассивного дохода надо заходить в игру раз в 12 часов, в "хомяке" надо это делать раз в три часа. Иначе не будут майниться монеты.

О Hamster Kombat в мае активно начали рассказывать российские криптоблогеры и медиа. По состоянию на конец мая в сообществе Hamster Kombar уже около 20 миллионов пользователей, а активных игроков –более 42 миллионов.

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Основная задача игрока – быть руководителем криптобиржи и развивать ее путем увеличения количества монет (токенов), добываемых за определенный промежуток времени. Можно выбрать одну из бирж: Binance, ByBit, OKX, BingX, HTX, Kucoin, Gate, MEXC или Bitget. Самая простая задача – тапать на хомяка.



Скриншот / Binance

Игра имеет различные уровни вознаграждения: покупка Energy limit добавляет +500 к энергии, а покупка Multitap – +1 монету за каждый тап по хомяку. Чтобы получать новые задания и награды ежедневно, игрок должен открывать вкладку Earn.

Открыв 10 дней подряд Daily Reward, игрок сможет получить 5 миллионов монет. Самая важная вкладка – Mine, где необходимо прокачивать уровни на карточках. Это влияет на пассивный доход игрока за час.

Пока монеты, которые добываются тапами и выполнением заданий, не имеют ценности за пределами игры, но это исправится после листинга, когда токен можно будет конвертировать в криптовалюту или фиатную валюту. Листинг запланирован на июнь, говорится на сайте игры. От мощности биржи и зависит то, сколько реальных денег получит тот или иной игрок после листинга.



Интерфейс игры / BeInCrypto

Конечно, Kombat Hamster работает по принципу сетевого маркетинга: в игре есть вкладка Friends, где можно получить реферальную ссылку и пригласить друзей. Если к "хомякам" присоединятся трое друзей игрока, он получит 10 000 монет. За пользователя с Телеграм Премиум игрок, который его пригласил, получит 25 000 монет. Всего игра имеет девять уровней. Для достижения последнего, девятого, надо накопить 100 миллионов монет.

Российский след в Hamster Kombat

Популярность в российском мессенджере Телеграм и публикации в российских профильных медиа прямо намекают на происхождение Hamster Kombat, однако на самом сайте "хомяка" отсутствует информация о разработчиках. В то же время некоторые данные можно проверить на сервисе who.is, который предоставляет информацию о регистрации домена.



Скриншот 24 Канала

Согласно who.is, хостингом сайта игры является RU-CENTER, крупнейший российский хостинг-провайдер и регистратор доменных имен.

Компания RU-CENTER Group была частью российского мультимедийного холдинга РБК, которому принадлежит одноименное медиа. С сентября 2021 года основной владелец – консорциум частных инвесторов, но РБК имеет 25% долю в компании.Штаб-квартира RU-CENTER Group расположена в Москве.

Местом регистрации сайта также указана Москва.

Почему российская игра опасна для украинцев

Играть в российскую разработку не только неэтично во время полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, но и опасно. 1 сентября 2015 года в России вступило в силу требование хранить персональные данные пользователей в базах данных, расположенных на территории страны. Это касается и иностранных компаний – за невыполнение требования в 2016 году в России заблокировали соцсеть LinkedIn.

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Первый штраф за невыполнение требования является административным и составляет от 30 000 до 50 000 рублей для физлиц и от 100 000 до 200 000 рублей для должностных лиц, от 1 миллиона до 6 миллионов рублей для юрлиц.Второй штраф – от 6 миллионов до 18 миллионов рублей для юрлиц. То есть максимальный штраф составляет более 200 000 долларов США.

Игра работает через телеграм и не имеет политик безопасности. Данные: как минимум номер телефона, привязанного к телеграму. Как максимум: все, к чему телеграм имеет доступ – это не только телефонная книга, а почти все на гаджете. Российские сервисы должны держать данные на серверах на территории России и предоставлять доступ к ним на первый запрос органов. Эти риски надо осознавать,

– прокомментировал 24 Каналу руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей.

Опасность хранения данных на российских серверах заключается в том, что их для проверки может запросить Роскомнадзор или силовики.

То есть данные украинских пользователей – звонки, контакты, фотографии, голосовые записи, локации, файлы и документы – могут оказаться в руках российских спецслужб. А это может нанести вред как человеку, так и государству в целом.