Может ли хантавирус повторить пандемию коронавируса: врач откровенно сказал, чего ждать

Хантавирус вспыхнул на круизном лайнере в Атлантическом океане. Из-за него уже умерло три человека, случаи инфицирования есть и в Украине.

Однако важно помнить, что у нас и за рубежом есть разные штаммы. Об этом 24 Каналу рассказал врач-инфекционист Роман Пономаренко, объяснив, что смертельный штамм Andes не фиксируют в Украине.

Почему возникла такая паника?

Роман Пономаренко объяснил, что вирус передается только от грызунов к человеку. Человек является конечным “хозяином”. А то, что зафиксировали на лайнере – это инфекция, которая в дальнейшем передается воздушно-капельным путем. Поэтому это и вызвало такое беспокойство.

Если бы человек был конечным "хозяином" то при отсутствии источника, то есть грызунов, и изоляции источников инфекций – никакой паники это бы не вызвало,

– подчеркнул врач-инфекционист.

Учитывая, что все-таки произошла передача от человека к человеку и этот факт уже зафиксирован, это и вызвало большую панику. К тому же фиксируется высокая смертность.

Может ли повториться пандемия?

По словам врача, риск того, что это произойдет, – очень низкий. Такой же является оценка Всемирной организации здоровья. Причина в том, что нет высокой интенсивности передачи.

Конечно, если произойдет какая-то мутация вируса, то никто ничего не может прогнозировать. Но произойдет мутация или нет, – мы этого не знаем,

– отметил Роман Пономаренко.

Но если брать общие данные по этому штамму, то в Украине нет риска распространения. Благодаря невысокой заразности, контагиозности (способность распространяться – 24 Канал) – этот вирус могут зафиксировать в ограниченных случаях.

"К сожалению, могут быть и летальные случаи, но он не является таким контагиозным и не вызывает пандемию", – подчеркнул врач-инфекционист.

Итак, случаи заболевания уже фиксировали, и этого штамма, и других, но они не вызывали никаких глобальных пандемий.

Что известно о хантавирусе?

На круизном лайнере MV Hondius в Атлантике произошла вспышка хантавируса. Сначала умер 70-летний мужчина, впоследствии в больнице умерла его 69-летняя жена. Далее количество умерших возросло до трех.

Из-за вспышки болезни лайнер досрочно прибыл на испанский остров Тенерифе. После обследования людей на лодках доставляли на берег, а дальше в герметично защищенных автобусах в аэропорт. Оттуда пассажиры отправились в свои страны.

На борту лайнера также находились украинцы. Одного из них эвакуировали в Нидерланды. Еще четыре украинца – члены экипажа оставались на судне. Консульство находится с ними в постоянном контакте.