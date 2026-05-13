Проте важливо пам'ятати, що у нас та за кордоном є різні штами. Про це 24 Каналу розповів лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко, пояснивши, що смертельний штам Andes не фіксують в Україні.

Чому виникла така паніка?

Роман Пономаренко пояснив, що вірус передається тільки від гризунів до людини. Людина є кінцевим “господарем”. А те, що зафіксували на лайнері – це інфекція, яка надалі передається повітряно-крапельним шляхом. Тому це і викликало таке занепокоєння.

Якби людина була кінцевим "господарем" то за відсутністю джерела, тобто гризунів, та ізоляції джерел інфекцій – ніякої паніки це б не викликало,

– наголосив лікар-інфекціоніст.

Враховуючи, що все-таки відбулася передача від людини до людини і цей факт вже зафіксований, це і викликало велику паніку. До того ж фіксується висока смертність.

Чи може повторитись пандемія?

За словами лікаря, ризик того, що це станеться, – дуже низький. Такою самою є оцінка Всесвітньої організації здоров'я. Причина в тому, що немає високої інтенсивності передачі.

Звичайно, якщо відбудеться якась мутація вірусу, то ніхто нічого не може прогнозувати. Але відбудеться мутація чи ні, – ми цього не знаємо,

– зауважив Роман Пономаренко.

Але якщо брати загальні дані щодо цього штаму, то в Україні немає ризику поширення. Завдяки невисокій заразності, контагіозності (здатність поширюватися – 24 Канал) – цей вірус можуть зафіксувати в обмежених випадках.

"На жаль, можуть бути й летальні випадки, але він не є таким контагіозним і не викликає пандемію", – наголосив лікар-інфекціоніст.

Отже, випадки захворювання уже фіксували, і цього штаму, і інших, але вони не викликали ніяких глобальних пандемій.

Що відомо про хантавірус?

На круїзному лайнері MV Hondius в Атлантиці стався спалах хантавірусу. Спершу помер 70-річний чоловік, згодом у лікарні померла його 69-річна дружина. Далі кількість померлих зросла до трьох.

Через спалах хвороби лайнер достроково прибув до іспанського острова Тенерифе. Після обстеження людей човнами доставляли на берег, а далі у герметично захищених автобусах до аеропорту. Звідти пасажири відправилися до своїх країн.

На борту лайнера також перебували українці. Одного з них евакуювали до Нідерландів. Ще чотири українці – члени екіпажу залишалися на судні. Консульство перебуває з ними у постійному контакті.