Чому всі навколо говорять про хантавірус, як він насправді передається та чи варто взагалі хвилюватися – читайте в матеріалі 24 Каналу.

З чого все почалося?

На початку травня цього року стало відомо про спалах хантавірусу на круїзному лайнері – пасажири захворіли під час подорожі між Аргентиною та Кабо-Верде.

На жаль, троє людей померли: це подружжя з Нідерландів, обом було по 69 років, та громадянин Німеччини. Всесвітня організація охорони здоров'я також повідомила про ще 10 випадків зараження.

Зокрема, відомо про кількох громадян Великої Британії, які могли заразитися вірусом під час подорожі. Один із британських пасажирів наразі перебуває на лікуванні у Південній Африці, ще один житель Великої Британії перебуває під медичним наглядом на острові Трістан-да-Кунья.

Ще одного британця – 56-річного Мартіна Ансті – евакуювали з лайнера до Нідерландів для спеціалізованого лікування.

Після першого летального випадку понад два десятки пасажирів із щонайменше 12 країн залишили судно без повноцінного епідеміологічного відстеження контактів. Серед них – громадяни Нідерландів, США, Швейцарії, Великої Британії та Південної Африки.

10 травня лайнер MV Hondius достроково прибув до порту Гранаділья-де-Абона на Тенерифе, де розпочалася масштабна евакуація. У порту встановили тимчасові медичні пункти, а поліція у захисному спорядженні обмежила доступ до частини території.

Європейське агентство з громадського здоров'я повідомило, що всіх пасажирів судна вважають контактними особами з підвищеним ризиком зараження як запобіжний захід.

Хто такий хантавірус та як він передається?

Відомо, що збудником захворювання є вірус Анд, різновид хантавірусу з Південної Америки.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, від людини до людини хантавірус майже не передається. Найчастіше інфікування відбувається під час вдихання пилу, у якому містяться частинки слини, сечі або фекалій заражених мишей чи полівок.

Також зараження можливе:

через пошкоджену шкіру або слизові після контакту із забрудненими поверхнями;

через продукти харчування, на які потрапили виділення гризунів.

Найбільший ризик зараження припадає на теплий сезон – кінець весни, літо та осінь, коли люди частіше бувають на природі.

Як зазначають у Європейському центрі запобігання та контролю хвороб, ризик для населення країн ЄС наразі є дуже низьким.

Будь-яка передача, ймовірно, залишатиметься обмеженою через характер необхідного контакту та заходи профілактики та контролю інфекцій, яких вживають на борту та під час висадки, а також подальше спостереження,

– пояснюють фахівці.

Щоб знизити ризик зараження, медики радять уникати контакту з гризунами та їхніми виділеннями, а також не торкатися гнізд тварин. Особливу обережність слід проявляти у старих або закинутих приміщеннях, адже пил може містити вірус – прибирання в таких місцях краще проводити вологим способом.

Також рекомендується зберігати продукти в герметичних контейнерах і уникати ночівлі просто неба в лісових або потенційно заражених місцевостях.

Під час відпочинку на природі варто використовувати намети із захисною сіткою та дотримуватися гігієни рук і харчових продуктів.

У разі перебування в приміщеннях, де могли бути гризуни, необхідно ретельно дезінфікувати поверхні – підлогу, столи та інші зони можливого забруднення.

Які симптоми хантавірусу?

Хантавірусна інфекція може проявлятися:

високою температурою;

сильним головним болем;

нудотою;

болем у попереку;

проблемами із сечовиділенням.

Варто зазначити, що хантавіруси здатні спричиняти два особливо тяжкі захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом (ГГНС) та хантавірусний легеневий синдром (ХЛС). Обидві форми потребують негайного медичного втручання.

ГГНС зазвичай починається раптово з високої температури, сильної слабкості, болю в м'язах і головного болю, після чого поступово порушується робота нирок. У частини пацієнтів розвиваються прояви геморагічного синдрому – носові кровотечі, висипи та крововиливи, спричинені ураженням дрібних судин.

У тяжких випадках може виникати гостра ниркова недостатність, що потребує інтенсивної терапії та гемодіалізу.

ХЛС на початку часто маскується під звичайну застуду або грип із гарячкою, кашлем і загальною слабкістю, однак вже за кілька днів стан різко погіршується. З'являється виражена задишка, набряк легень і гостра дихальна недостатність. Без своєчасної медичної допомоги ця форма захворювання може призвести до смерті.

Важливо! Інкубаційний період хантавірусної інфекції зазвичай становить від двох до чотирьох тижнів, хоча в окремих випадках перші симптоми можуть з'явитися і більш ніж через місяць після зараження.

Чи є загроза для України?

На борту лайнера MV Hondius, де раніше виявили хантавірус, перебувають п'ятеро громадян України. Відомо, що один із них залишить судно в межах часткової евакуації екіпажу спецрейсом до Нідерландів.

У МЗС України повідомили, що наразі жодних ознак захворювання серед українців на борту не виявлено. Четверо членів екіпажу залишаються на судні та братимуть участь у його перегоні до Нідерландів. Після прибуття їх планують направити до медичних закладів для карантину та обстеження.

Водночас варто зазначити, що хантавіруси не є новими для України.

Зокрема, у Хмельницькій інфекційній лікарні з початку 2026 року виявили два випадки зараження. В одного хворого медики діагностували геморагічну гарячку з ураженням нирок, тоді як в іншого пацієнта інфекція супроводжувалася гарячкою, висипом на шкірі та порушенням роботи печінки.

Важливо! Своєчасна медична допомога дозволяє швидше встановити діагноз і розпочати ефективне лікування.

За словами лікарів, пацієнти успішно одужали – їх уже виписали з лікарні.

Ситуацію також прокоментував речник Центру громадського здоров'я Микола Ганіч. Він пояснив, що штами хантавірусу, які трапляються в Україні, можуть передаватися лише від гризунів до людей – тобто поширення захворювання між людьми наразі не фіксують.

До того ж, за його словами, вірус, який раніше виявили у пасажирів круїзного лайнера, не є характерним для України та переважно поширюється у країнах Південної Америки.

Медики наголошують, що українська система охорони здоров'я має можливості для виявлення інфекцій, які циркулюють на нашій території, та лабораторії здатні проводити необхідну діагностику.