Відповідну інформацію 11 травня надали представники медзакладу на сторінці у Facebook.

Що відомо про захворювання Хантавірусом на Хмельниччині?

Лікарка-інфекціоністка Вікторія Бондар пояснила, що в одного хворого медики діагностували геморагічну гарячку з ураженням нирок, тоді як в іншого пацієнта інфекція супроводжувалася гарячкою, висипом на шкірі та порушенням роботи печінки.

Обидва випадки були підтверджені лабораторними дослідженнями. За словами фахівчині, пацієнти успішно одужали – їх уже виписали з лікарні.

Вікторія Бондар також наголосила, що хантавіруси переносяться дикими гризунами та належать до зоонозних інфекцій – тобто таких, що можуть передаватися людині від тварин.

Медики зазначають, що у світі існує багато різновидів цього вірусу, які циркулюють у різних регіонах.

При цьому більшість штамів не передається між людьми. Вікторія Бондар зауважила, що попри рідкісність таких випадків, хантавірусні захворювання здатні спричиняти серйозні ускладнення та важкий перебіг хвороби.

Лікарі рекомендують не зволікати зі зверненням до інфекціоніста при появі таких симптомів, як висока температура, кашель, біль у попереку, висипання, потемніння сечі або жовтяниця.

Важливо! Своєчасна медична допомога дозволяє швидше встановити діагноз і розпочати ефективне лікування.

Як ситуацію коментують у Центрі громадського здоров'я?

Речник ЦГЗ Микола Ганіч повідомив, що штами хантавірусу, які трапляються в Україні, можуть передаватися лише від гризунів до людей.

Між людьми поширення хантавірусу в Україні не фіксується. Це неможливо,

– підкреслив Ганіч.

В ефірі "Суспільне Студія" він пояснив, що вірус, який раніше виявили у пасажирів круїзного лайнера, не є характерним для України та переважно поширюється у країнах Південної Америки.

Натомість в Україні циркулюють інші різновиди хантавірусу, джерелом яких є дикі гризуни. За словами Ганіча, українська система охорони здоров'я має можливості для виявлення таких інфекцій, а лабораторії здатні проводити необхідну діагностику.

Також медичні заклади готові надавати лікування пацієнтам із хантавірусною інфекцією.

Раніше також зазначалося, що в Україні щороку реєструють десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше інфікування відбувається через контакт із пилом, поверхнями або продуктами, забрудненими виділеннями гризунів.

Фахівці наголошують, що цей вірус не поширюється так швидко, як COVID-19, тому загальний ризик для населення залишається невисоким. Попри це, українців закликають бути уважними та дотримуватися елементарних правил безпеки.

Громадяни яких країн заразилися хантавірусом на лайнері та чи є серед них українці?

Круїзне судно MV Hondius, на якому фіксували спалах хантавірусної інфекції, прибуло до Тенерифе. За попередніми даними, захворювання підтвердили щонайменше у 10 людей, троє інфікованих померли.

Серед пасажирів і осіб, які контактували з хворими, є громадяни Великої Британії, Франції, США, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Іспанії та інших європейських держав.

Також відомо, що одного громадянина України планують евакуювати з борту лайнера через ситуацію зі спалахом вірусу. Ще четверо українців залишаться на судні до моменту його прибуття в Нідерланди. Нагадаємо, усі п'ятеро українців з лайнера – це члени екіпажу.

Українські дипломати підтримують постійний контакт із співвітчизниками на борту. Після прибуття судна до Нідерландів моряків мають направити до медичного закладу для проходження карантину та необхідного обстеження.