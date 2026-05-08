Про це розповідає Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Як можна заразитися?

Від людини до людини хантавірус не передається. Найчастіше інфікування відбувається під час вдихання пилу, у якому містяться частинки слини, сечі або фекалій заражених мишей чи полівок.

Також зараження можливе:

  • через пошкоджену шкіру або слизові після контакту із забрудненими поверхнями;
  • через продукти харчування, на які потрапили виділення гризунів.

Найбільший ризик зараження припадає на теплий сезон – кінець весни, літо та осінь, коли люди частіше бувають на природі.

Основні симптоми

Хантавірусна інфекція може проявлятися:

  • високою температурою;
  • сильним головним болем;
  • нудотою;
  • болем у попереку;
  • проблемами із сечовиділенням.

У тяжких випадках виникають кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Чим небезпечний хантавірус?

Хантавіруси здатні спричиняти дві особливо важкі форми захворювання.

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом починається з різкої температури, слабкості, болю у м’язах та голові. Згодом порушується робота нирок, можуть з’являтися носові кровотечі, висипи та крововиливи. У критичних випадках пацієнтам потрібен гемодіаліз і лікування в реанімації.

Хантавірусний легеневий синдром спершу нагадує грип або застуду, однак уже за кілька днів стан різко погіршується: виникає задишка, набряк легень та гостра дихальна недостатність. Без своєчасної допомоги хвороба може бути смертельною.

Як захиститися від хантавірусу?

Щоб знизити ризик зараження, медики радять:

  • Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.
    Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.
  • Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях.
    Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.
  • Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.
  • Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.
    На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.
  • Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.
    Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.

Якщо після перебування у лісі чи прибирання старого приміщення з’явилися температура, біль у м’язах або попереку, варто якнайшвидше звернутися до лікаря та повідомити про можливий контакт із гризунами.

Хантавірус убив одразу 3 людей на круїзному лайнері

  • На круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу, що призвело до загибелі трьох людей.

  • Ще троє пасажирів захворіли: двоє залишаються на борту, а один – британський турист – перебувавє у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі.

  • Корабель вирушив з аргентинського порту Ушуаї приблизно 3 тижні тому. Наразі він стоїть на якорі біля столиці Кабо-Верде – Праї.

  • Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге зазначив, що хантавірусні інфекції трапляються рідко і зазвичай пов'язані з гризунами. Від людини до людини віруси цього типу передаються рідко.