Про це розповідає Центр громадського здоров'я МОЗ України.
Як можна заразитися?
Від людини до людини хантавірус не передається. Найчастіше інфікування відбувається під час вдихання пилу, у якому містяться частинки слини, сечі або фекалій заражених мишей чи полівок.
Також зараження можливе:
- через пошкоджену шкіру або слизові після контакту із забрудненими поверхнями;
- через продукти харчування, на які потрапили виділення гризунів.
Найбільший ризик зараження припадає на теплий сезон – кінець весни, літо та осінь, коли люди частіше бувають на природі.
Основні симптоми
Хантавірусна інфекція може проявлятися:
- високою температурою;
- сильним головним болем;
- нудотою;
- болем у попереку;
- проблемами із сечовиділенням.
У тяжких випадках виникають кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.
Чим небезпечний хантавірус?
Хантавіруси здатні спричиняти дві особливо важкі форми захворювання.
Геморагічна гарячка з нирковим синдромом починається з різкої температури, слабкості, болю у м’язах та голові. Згодом порушується робота нирок, можуть з’являтися носові кровотечі, висипи та крововиливи. У критичних випадках пацієнтам потрібен гемодіаліз і лікування в реанімації.
Хантавірусний легеневий синдром спершу нагадує грип або застуду, однак уже за кілька днів стан різко погіршується: виникає задишка, набряк легень та гостра дихальна недостатність. Без своєчасної допомоги хвороба може бути смертельною.
Як захиститися від хантавірусу?
Щоб знизити ризик зараження, медики радять:
- Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.
Не чіпайте тварин, їхніх гнізд чи екскрементів.
- Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях.
Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.
- Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.
- Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.
На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.
- Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.
Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.
Якщо після перебування у лісі чи прибирання старого приміщення з’явилися температура, біль у м’язах або попереку, варто якнайшвидше звернутися до лікаря та повідомити про можливий контакт із гризунами.
Хантавірус убив одразу 3 людей на круїзному лайнері
На круїзному лайнері MV Hondius стався спалах хантавірусу, що призвело до загибелі трьох людей.
Ще троє пасажирів захворіли: двоє залишаються на борту, а один – британський турист – перебувавє у відділенні інтенсивної терапії в Йоганнесбурзі.
Корабель вирушив з аргентинського порту Ушуаї приблизно 3 тижні тому. Наразі він стоїть на якорі біля столиці Кабо-Верде – Праї.
Регіональний директор ВООЗ у Європі Ганс Клюге зазначив, що хантавірусні інфекції трапляються рідко і зазвичай пов'язані з гризунами. Від людини до людини віруси цього типу передаються рідко.