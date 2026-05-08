Про це розповідає Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Як можна заразитися?

Від людини до людини хантавірус не передається. Найчастіше інфікування відбувається під час вдихання пилу, у якому містяться частинки слини, сечі або фекалій заражених мишей чи полівок.

Також зараження можливе:

через пошкоджену шкіру або слизові після контакту із забрудненими поверхнями;

через продукти харчування, на які потрапили виділення гризунів.

Найбільший ризик зараження припадає на теплий сезон – кінець весни, літо та осінь, коли люди частіше бувають на природі.

Основні симптоми

Хантавірусна інфекція може проявлятися:

високою температурою;

сильним головним болем;

нудотою;

болем у попереку;

проблемами із сечовиділенням.

У тяжких випадках виникають кровотечі, гостре ураження нирок або дихальна недостатність.

Чим небезпечний хантавірус?

Хантавіруси здатні спричиняти дві особливо важкі форми захворювання.

Геморагічна гарячка з нирковим синдромом починається з різкої температури, слабкості, болю у м’язах та голові. Згодом порушується робота нирок, можуть з’являтися носові кровотечі, висипи та крововиливи. У критичних випадках пацієнтам потрібен гемодіаліз і лікування в реанімації.

Хантавірусний легеневий синдром спершу нагадує грип або застуду, однак уже за кілька днів стан різко погіршується: виникає задишка, набряк легень та гостра дихальна недостатність. Без своєчасної допомоги хвороба може бути смертельною.

Як захиститися від хантавірусу?

Щоб знизити ризик зараження, медики радять:

Уникайте контакту з гризунами та їхніми виділеннями.

Не здіймайте пил у старих або закинутих приміщеннях.

Він може містити вірус. Ступайте обережно. Замість підмітання прибирайте вологим способом.

Зберігайте їжу у герметичних контейнерах. Так до них не дістануться гризуни.

Уникайте ночівлі просто неба в лісах чи місцях, де можуть бути заражені гризуни.

На природі використовуйте намет із захисною сіткою та дотримуйтеся гігієни рук і продуктів.

Дезінфікуйте поверхні в приміщеннях, де бачили гризунів.

Використовуйте спиртовмісні або інші ефективні антисептики для обробки підлоги, столів та інших місць, де могли бути виділення тварин.

Якщо після перебування у лісі чи прибирання старого приміщення з’явилися температура, біль у м’язах або попереку, варто якнайшвидше звернутися до лікаря та повідомити про можливий контакт із гризунами.

