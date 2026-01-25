Поширення вірусу поки що обмежене. Про це повідомляє The Independent.

Дивіться також Трамп повʼязав приймання парацетамолу та вакцинацію з аутизмом: реакція ВООЗ

Що відомо про спалах нового вірусу в Індії?

Станом на 25 січня підтверджено п’ять інфікованих, серед яких є медичні працівники, що контактували з першим пацієнтом. Близько ста людей отримали рекомендації залишатися на домашньому карантині, а пацієнти лікуються у лікарнях Калькутти та її околиць, один із них у критичному стані.

Як зазначає ВООЗ, вірус Ніпа починається із симптомів, які нагадують грип: лихоманка, головний біль, м’язові болі, блювота. Після цього можуть виникнути запаморочення, сонливість, зміна свідомості та неврологічні ознаки, які вказують на гострий енцефаліт. Деякі люди також можуть відчувати атипову пневмонію та серйозні респіраторні проблеми. У разі настання енцефаліту (запалення рідин головного мозку) і судом через 24 – 48 годин людина може впасти в кому.

Інкубаційний період хвороби невеликий: від 4 до 14 днів, але бували випадки і 45 днів. Смертність складає від 40 до 75%.

Вірус Ніпа вперше ідентифікували у 1999 році після спалаху серед свинарів та людей у Малайзії та Сінгапурі. Відтоді спалахи фіксувалися у Південній Азії: північно-східній Індії, Бангладеш, а 2018 року – у південній Індії, штат Керала. Також випадки зараження реєстрували на Філіппінах. Вірус передається людям від кажанів або свиней.

Поки що вакцини від NiV не існує. Протягом 2025 року Всесвітня організація охорони здоров’я визначила вірус як пріоритетний для досліджень через його потенціал викликати пандемію.

Вчені Оксфордського університету розробили вакцину, яка отримала підтримку Європейської агенції з лікарських засобів у межах програми Prime. Проте практичного застосування на глобальному рівні ще немає.

Раніше смертельний вірус Марбург фіксували в Ефіопії