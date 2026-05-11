Про це повідомляє CNN.

Яка ситуація зараз?

Під час евакуаційного рейсу з Тенерифе до Парижу в одного з французьких пасажирів круїзного судна MV Hondius з'явилися симптоми хантавірусу. Після цього інших п'ятьох французів ізолювали для спостереження.

Ознаки можливого зараження також виявили у двох американських пасажирів. Один з них мав легкі симптоми, водночас в іншого виявили слабкопозитивний результат тесту. Їх обох помістили у біоізоляційних капсули.

Понад 90 зі 150 пасажирів і членів екіпажу судна уже повернулися додому. Громадян Британії направили до Манчестера, своєю чергою ще 14 іспанців , як відомо, направили на карантин до військового шпиталю у Мадриді.

За даними видання, ще 26 людей, зокрема 8 нідерландців повернулися до своєї країни. Після прибуття до паризького аеропорту Ле Бурже французьких пасажирів у захисних костюмах зустріли і доправили до лікарні Біша.

Згідно з оприлюдненою інформацією, там вони проходитимуть 72-годинний карантин і повне медичне обстеження. Після цього, як зауважує видання, вони будуть зобов'язані дотримуватися 45-денної самоізоляції.

Міністерство закордонних справ Японії повідомило евакуацію свого громадянина до Великої Британії чартерним рейсом, ініційованим урядом останньою країною. Протягом наступних 45 днів він буде під наглядом.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, на початку травня західні ЗМІ повідомили, що на круїзному лайнері MV Hondius виявили спалах хантавірусу, який здебільшого передається через повітря, забруднене частинками виділень гризунів, або ж їжу.

Довідково. Хантавірусні інфекції – це вірусні захворювання, джерелом яких є дикі гризуни. У людей вони можуть спричиняти тяжкі ураження організму, зокрема геморагічну гарячку з порушенням роботи нирок або небезпечний легеневий синдром.

Відомо, що загалом на борту судна перебували громадяни Великої Британії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Іспанії та інших країн Європи. Також повідомляли про те, що на лайнері перебували й громадяни України.

Унаслідок вірусу померли 70-річний чоловік та його 69-річна дружина. Також повідомляли попередню інформацію про третю жертву інфекції, але деталі щодо особи не розголошували. Також повідомляли про інших хворих.

Речник ЦГЗ Микола Ганіч раніше повідомляв про фіксацію десятків випадків цієї інфекції в Україні щороку. Ризик масового зараження залишається низьким, бо вірус не поширюється повітряно-крапельним шляхом.