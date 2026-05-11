Об этом сообщает CNN.

Какая ситуация сейчас?

Во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французских пассажиров круизного судна MV Hondius появились симптомы хантавируса. После этого остальных пятерых французов изолировали для наблюдения.

Признаки возможного заражения также обнаружили у двух американских пассажиров. Один из них имел легкие симптомы, одновременно у другого обнаружили слабоположительный результат теста. Их обоих поместили в биоизоляционные капсулы.

Более 90 из 150 пассажиров и членов экипажа судна уже вернулись домой. Граждан Британии направили в Манчестер, в свою очередь еще 14 испанцев , как известно, направили на карантин в военный госпиталь в Мадриде.

По данным издания, еще 26 человек, в частности 8 нидерландцев вернулись в свою страну. По прибытии в парижский аэропорт Ле Бурже французских пассажиров в защитных костюмах встретили и доставили в больницу Биша.

Согласно обнародованной информации, там они будут проходить 72-часовой карантин и полное медицинское обследование. После этого, как отмечает издание, они будут обязаны придерживаться 45-дневной самоизоляции.

Министерство иностранных дел Японии сообщило эвакуацию своего гражданина в Великобританию чартерным рейсом, инициированным правительством последней страной. В течение следующих 45 дней он будет под наблюдением.

Что этому предшествовало?

Напомним, в начале мая западные СМИ сообщили, что на круизном лайнере MV Hondius обнаружили вспышку хантавируса, который в основном передается через воздух, загрязненный частицами выделений грызунов, или пищу.

Справочно. Хантавирусные инфекции – это вирусные заболевания, источником которых являются дикие грызуны. У людей они могут вызывать тяжелые поражения организма, в частности геморрагическую лихорадку с нарушением работы почек или опасный легочный синдром.

Известно, что в целом на борту судна находились граждане Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании и других стран Европы. Также сообщалось о том, что на лайнере находились и граждане Украины.

В результате вируса умерли 70-летний мужчина и его 69-летняя жена. Также сообщали предварительную информацию о третьей жертве инфекции, но детали относительно лица не разглашали. Также сообщали о других больных.

Представитель ЦОС Николай Ганич ранее сообщал о фиксации десятков случаев этой инфекции в Украине ежегодно. Риск массового заражения остается низким, потому что вирус не распространяется воздушно-капельным путем.