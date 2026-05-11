Хантавирус уже на бортах эвакуационных рейсов: каким странам грозит распространение заболевания

После прибытия круизного судна MV Hondius на Канарские острова началась эвакуация пассажиров. На этом борту ранее во время рейса зафиксировали вспышку хантавируса. Большинство уже направили домой.

Об этом сообщает CNN.

Какая ситуация сейчас?

Во время эвакуационного рейса из Тенерифе в Париж у одного из французских пассажиров круизного судна MV Hondius появились симптомы хантавируса. После этого остальных пятерых французов изолировали для наблюдения.

Признаки возможного заражения также обнаружили у двух американских пассажиров. Один из них имел легкие симптомы, одновременно у другого обнаружили слабоположительный результат теста. Их обоих поместили в биоизоляционные капсулы.

Более 90 из 150 пассажиров и членов экипажа судна уже вернулись домой. Граждан Британии направили в Манчестер, в свою очередь еще 14 испанцев , как известно, направили на карантин в военный госпиталь в Мадриде.

По данным издания, еще 26 человек, в частности 8 нидерландцев вернулись в свою страну. По прибытии в парижский аэропорт Ле Бурже французских пассажиров в защитных костюмах встретили и доставили в больницу Биша.

Согласно обнародованной информации, там они будут проходить 72-часовой карантин и полное медицинское обследование. После этого, как отмечает издание, они будут обязаны придерживаться 45-дневной самоизоляции.

Министерство иностранных дел Японии сообщило эвакуацию своего гражданина в Великобританию чартерным рейсом, инициированным правительством последней страной. В течение следующих 45 дней он будет под наблюдением.

Что этому предшествовало?

Напомним, в начале мая западные СМИ сообщили, что на круизном лайнере MV Hondius обнаружили вспышку хантавируса, который в основном передается через воздух, загрязненный частицами выделений грызунов, или пищу.

Справочно. Хантавирусные инфекции – это вирусные заболевания, источником которых являются дикие грызуны. У людей они могут вызывать тяжелые поражения организма, в частности геморрагическую лихорадку с нарушением работы почек или опасный легочный синдром.

Известно, что в целом на борту судна находились граждане Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Испании и других стран Европы. Также сообщалось о том, что на лайнере находились и граждане Украины.

В результате вируса умерли 70-летний мужчина и его 69-летняя жена. Также сообщали предварительную информацию о третьей жертве инфекции, но детали относительно лица не разглашали. Также сообщали о других больных.

Представитель ЦОС Николай Ганич ранее сообщал о фиксации десятков случаев этой инфекции в Украине ежегодно. Риск массового заражения остается низким, потому что вирус не распространяется воздушно-капельным путем.