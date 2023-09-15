Это произошло после того, как в июле 2023 года между Байденом и прокурорами Соединенных Штатов провалилось мирное соглашение по этому делу. В настоящее время в отношении самого Хантера Байдена идет расследование.

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Хантер Байден может сесть на 25 лет

Американские правоохранители предъявили Байдену-младшему официальные обвинения по трем пунктам незаконного владения оружием. Эти обвинения связаны с двумя случаями, когда были сделаны ложные заявления по поводу огнестрельного оружия, и третьим обвинениям, связанным с хранением огнестрельного оружия под влиянием наркотиков.

В частности, говорится об эпизоде, произошедшем в октябре 2018 года, когда сын президента США сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление, покупая револьвер Colt Cobra 38SPL. Так, Хантер Байден сказал продавцу оружия в штате Делавар, что не употребляет наркотики.

Правоохранители узнали, что Байден-младший хранил оружие с 12 по 23 октября 2018 года. Как следствие, теперь ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюрьмы, ведь ему инкриминируют три обвинения.

Американские правоведы отмечают, что судебные преследования по обвинениям против сына президента США нарушаются нечасто. Кроме того, действительность положения о владении оружием в состоянии наркотического опьянения проверяется судебной системой, а потенциальный результат может быть признан неконституционным.

Адвокат Хантера Байдена Аббе Лоуэлл выразил обеспокоенность по поводу обвинения сына президента, заявив, что оно представляет значительную угрозу для нашей системы правосудия.

Как и ожидалось, прокуроры предъявили обвинения, считавшиеся необоснованными лишь шесть недель назад после пятилетнего расследования этого дела. Улики в этом вопросе не изменились, но изменился закон, а также появилось неправильное и партийное вмешательство республиканцев в этот процесс,

– отметил адвокат Байдена-младшего.

Лоуэлл подчеркнул, что Хантер Байден, державший незаряженное оружие в течение 11 дней, не представлял угрозы общественной безопасности. Адвокат настоял на том, что прокурор, "что имеет всю власть, которую можно себе представить, подвергается политическому давлению и представляет серьезную угрозу нашей системе правосудия".

Он также отметил, что обвинения против Хантера Байдена считаются недействительными в соответствии с соглашением о признании вины, заключенным с прокурорами. Кроме того, несколько федеральных судов сочли соответствующий устав неконституционным, утвердив, что Байден-младший не нарушал закон.

Что известно о деле Хантера Байдена