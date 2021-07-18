Причем Pfizer есть не много доз, поэтому ее назначили для людей от 60 лет – они входят в группу риска. О том, что в МВЦ снова были очереди, сообщил журналист Георгий Эрман.

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Вакцинацию Pfizer снова ждало много людей

Хаос на МВЦ. Несмотря на ограничения по возрасту, объявленные КГГА, каким-то образом система меня записала на вакцинацию Pfizer,

– рассказал Георгий Эрман.

Он также добавил, что решил приехать и хотя бы расспросить.

Он написал, что:

у входа в павильон отдельная очередь ориентировочно из 20 человек для прививки вакциной CoronaVac;

толпа ориентировочно 100 – 150 человек, преимущественно пенсионеров, на Pfizer.

"Очереди как таковой нет на Pfizer, просто толпа с криками и недовольством", – написал журналист.

Добавил также, что администратор вынуждена кричать, называя время записи – "все в лучших традициях". Журналисту отказали в вакцинации, мол не знают, как с его годом рождения система записала на Pfizer, но мол вакцину он не получит. Сказали, что стоит подождать "может неделю".

Еще добавили, что 10 пунктов по городу открыли, а все почему-то идут к ним.

Что этому предшествовало

17 июля в Киеве скопилась огромная очередь на вакцинацию от COVID-19. Люди ссорились и паниковали.

Утром за час до открытия Международного выставочного центра там собралось более 300 человек.

Киевляне не могли разобраться, кто в какой очереди стоит, и создавались конфликтные ситуации.

Ситуацию под контроль взяла охрана МВЦ, поделив людей на две очереди: "по записи" и "живая".

Кстати, 16 июля в Киеве в МВЦ люди услышали, что кого-то будут прививать Pfizer и вызвали полицию.

Обратите внимание! По состоянию на 17 июля в Украине уже сделали 4 миллиона прививок против COVID-19.