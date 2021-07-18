Причем Pfizer есть не много доз, поэтому ее назначили для людей от 60 лет – они входят в группу риска. О том, что в МВЦ снова были очереди, сообщил журналист Георгий Эрман.
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Вакцинацию Pfizer снова ждало много людей
Хаос на МВЦ. Несмотря на ограничения по возрасту, объявленные КГГА, каким-то образом система меня записала на вакцинацию Pfizer,
– рассказал Георгий Эрман.
Он также добавил, что решил приехать и хотя бы расспросить.
Он написал, что:
- у входа в павильон отдельная очередь ориентировочно из 20 человек для прививки вакциной CoronaVac;
- толпа ориентировочно 100 – 150 человек, преимущественно пенсионеров, на Pfizer.
"Очереди как таковой нет на Pfizer, просто толпа с криками и недовольством", – написал журналист.
Добавил также, что администратор вынуждена кричать, называя время записи – "все в лучших традициях". Журналисту отказали в вакцинации, мол не знают, как с его годом рождения система записала на Pfizer, но мол вакцину он не получит. Сказали, что стоит подождать "может неделю".
Еще добавили, что 10 пунктов по городу открыли, а все почему-то идут к ним.
Что этому предшествовало
- 17 июля в Киеве скопилась огромная очередь на вакцинацию от COVID-19. Люди ссорились и паниковали.
- Утром за час до открытия Международного выставочного центра там собралось более 300 человек.
- Киевляне не могли разобраться, кто в какой очереди стоит, и создавались конфликтные ситуации.
- Ситуацию под контроль взяла охрана МВЦ, поделив людей на две очереди: "по записи" и "живая".
Кстати, 16 июля в Киеве в МВЦ люди услышали, что кого-то будут прививать Pfizer и вызвали полицию.