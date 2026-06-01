Еврокомиссар Кубилюс прокомментировал российские "хаотичные атаки" и рассказал об их цели
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал Европу масштабировать собственную оборонную промышленность. Он объяснил атаки Путина тем, что Москва хочет уменьшить уровень поддержки Европой Киева.
Об этом он рассказал, выступая 1 июня перед Парламентской ассамблеей НАТО в Вильнюсе. Подробности сообщает Радио Свобода.
Смотрите также У Украины будет уникальный шанс: как Путин фатально ошибся и собственноручно довел Россию до краха
Как еврокомиссар объяснил намерения России?
Политик отметил, что чем больше Украина достигает успехов, тем нервнее и отчаяннее становится Путин. Цель российского диктатора – запугать людей в Европе, чтобы прекратить поддержку Украины.
Наш ответ – не отступать, а удвоить усилия: увеличить оборонные расходы и производство, поддержать восточный фланг и поддержать Украину,
– подчеркнул Андрюс Кубилюс.
Он заявил о важности дискуссии о будущем оборонной архитектуры после уменьшения заинтересованности США в безопасности Европы. Тот факт, что российский ВПК на пятый год полномасштабного вторжения производит еще больше, чем Европейский Союз является очень опасным и создает соблазн для Путина. Политик также раскритиковал отсутствие единого оборонного рынка в ЕС и закупку правительствами продукции у собственных национальных компаний без открытых тендеров.
Что сказал Кубилюс о способности Европы?
Андрюс Кубилюс призвал правительства стран-членов ЕС масштабировать оборонную индустрию и объемы производства. Еврокомиссар привел в пример нашу страну. Он отметил, что в отличие от Украины, в Европе нет единого оборонного рынка не хватает конкуренции, инноваций и промышленного наращивания.
Политик также отметил необходимость членства Киева в Европейском оборонном союзе. По его словам, вступление в НАТО не согласовано, а вступление в ЕС может занять больше времени.
Украина имеет лучшую армию в Европе и, возможно, в мире... Будет трудно понять, если мы в Европе не воспримем как жизненно важный интерес интеграцию лучшей европейской – а возможно, и глобальной – военной силы Украины в нашу европейскую систему безопасности,
– подытожил Андрюс Кубилюс.
По его словам, с 2022 года Киев увеличил объемы своего оборонного производства в 50 раз. Это уровень, который сейчас за год способна создавать оборонная промышленность Германии или Франции.
Как Европа планирует собственную оборону
В Латвии часть земель заранее изъяли для строительства Балтийской оборонительной линии прямо вдоль границы с Россией, в частности на территориях, ранее находившихся в частной собственности. Заграждения устанавливают в три ряда общей шириной около 10 метров, чтобы усложнить или остановить проход военной техники. Они выполняют функцию противотанковой защиты и сдерживания возможного прорыва.
НАТО в ближайшее время готовится серьезно усилить оборону восточного фланга. Для этого хотят создать новую структуру для оперативной переброски сил в Латвию и Эстонию в случае возможного военного конфликта с Россией.