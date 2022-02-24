В сети опубликовали видео о взрывах и в других городах. В частности, Киеве и Одессе. Однако сообщают, что это могут быть провокации.
Актуально Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины, – Цаплиенко
Жители Харькова прячутся в подземке
Очевидцы в соцсетях начали распространять ролики взрывов в ряде украинских городов – Киеве, Харькове, Одессе, Бердянске и Краматорске. Первые сообщения появились рано утром – после того, как глава страны-агрессора Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе.
Впоследствии в телеграме опубликовали видео, как харьковчане прячутся от взрывов в подземке. Заметьте, в качестве укрытия для населения можно использовать подвалы жилых домов, подземные переходы, метро и тому подобное.
Харьковчане прячутся от взрывов в метро: видео
Обстрелы и взрывы в Харькове, 24 февраля 2022: смотрите видео