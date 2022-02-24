У мережі публікували відео про вибухи й в інших містах. Зокрема, Києві та Одесі. Однак повідомляють, що це можуть бути провокації.

Актуально Ракетні удари почались по Києву, Харкову та інших містах України, – Цаплієнко

Жителі Харкова ховаються у підземці

Очевидці у соцмережах почали поширювати ролики вибухів у низці українських міст – Києві, Харкові, Одесі, Бердянську та Краматорську. Перші повідомлення з'явилися рано вранці – після того, як глава країни-агресора Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.

Згодом у телеграмі опублікували відео, як харків'яни ховаються від вибухів у підземці. Зауважте, як укриття для населення можна використовувати підвали житлових будинків, підземні переходи, метро тощо.

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Харків'яни ховаються від вибухів у метро: відео

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