У мережі публікували відео про вибухи й в інших містах. Зокрема, Києві та Одесі. Однак повідомляють, що це можуть бути провокації.
Актуально Ракетні удари почались по Києву, Харкову та інших містах України, – Цаплієнко
Жителі Харкова ховаються у підземці
Очевидці у соцмережах почали поширювати ролики вибухів у низці українських міст – Києві, Харкові, Одесі, Бердянську та Краматорську. Перші повідомлення з'явилися рано вранці – після того, як глава країни-агресора Володимир Путін оголосив про початок спеціальної військової операції на Донбасі.
Згодом у телеграмі опублікували відео, як харків'яни ховаються від вибухів у підземці. Зауважте, як укриття для населення можна використовувати підвали житлових будинків, підземні переходи, метро тощо.
Харків'яни ховаються від вибухів у метро: відео
Обстріли та вибухи у Харкові, 24 лютого 2022: дивіться відео