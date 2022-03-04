За 7 дней войны, которую Россия начала против Украины, харьковчане ликвидировали более 500 единиц вражеской техники. Враг уже сам понимает, что эту войну они проиграли.

Соответствующую информацию обнародовал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Об этом он заявил 4 марта – на 9-й день войны.

Отметьте В МВД обнародовали первый список военнопленных солдат российской армии

Харьковчане уничтожили более 500 единиц вражеской техники

Чиновник объяснил, что по состоянию на 4 марта силы обороны города Харькова существенно укрепили свои позиции и нарастили боевые способности.

Наша армия уничтожила столько техники оккупанта, что можно было бы вооружить армии нескольких стран. Харьковчане за 7 дней боевых действий с Россией ликвидировали более 500 единиц вражеской техники!

– заявил Синегубов.

Враг понимает, что он не может взять город, поэтому наносит ракетные и бомбовые удары больших высот за пределами действия нашей противовоздушной обороны. Известно, что:

наступательный характер русских оккупантов замедлился;

пограничники 5 пограничного отряда передовой группой совместно с ВСУ вышли на линию государственной границы Украины в Сумской области.



Харьковчане уничтожают технику врага / Фото с телеграма Олега Синегубова



Люди в Харькове уничтожают технику врага​ / Фото с телеграма Олега Синегубова

"Говорил с ребятами с передовой – готовы гнать врага и просят харьковчан еще немного подождать. Уже и сами россияне понимают, что эту войну они проиграли. Оккупант скоро будет за пределами области!" – заявил Олег Синегубов.

Добавил: "Как и обещали: стоим, защищаем!"



Что нужно поставить в аптечку / Инфографика 24 канала

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!