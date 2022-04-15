Харьков 80 лет не видел издевательств, которые сейчас причиняет ему Россия, – Зеленский

Харьков развивался и продолжал быть аккуратным городом в течение 80 лет. Однако с началом русского вторжения в город пришли такие же разрушения, как были во Второй мировой войне.

Президент Владимир Зеленский 14 апреля крайне эмоционально осудил уничтожение мирного города. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента.

Заметьте 95% всех зданий в Мариуполе разрушены, – Зеленский

Вопрос заключается в нелепости действий России

Глава государства акцентировал внимание на том, что Россия сейчас уничтожает все, что якобы пришла защищать. Однако ему и непонятно, почему войска этого государства совершают столь ужасные преступления.

Гордый и аккуратный Харьков 80 лет не видел издевательств, которые сейчас принесла ему Россия. Зачем его разрушать? Чего можно добиться сожжением Харькова? Что могут дать России разрушения на Салтовке или площади Свободы?

– спросил президент.

Он добавил, что это уже не риторические вопросы. Скорее вопрос о том, насколько бессмысленно вторжение России.

Ночное обращение главы государства за этот день: смотрите видео