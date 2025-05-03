Отдавать такие приказы могут только нелюди, – Зеленский о массированной атаке России на Харьков

Вечером 2 мая российская армия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. Владимир Зеленский осудил очередное военное преступление России, а также призвал партнеров усилить ПВО Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский отреагировал на террор Харькова

Поздно вечером 2 мая российская армия атаковала Харьков десятками "Шахедов". В городе прогремели около 17 взрывов, зафиксировано попадание на 12 локациях в 4 районах. Кроме того, пострадали десятки человек, среди которых – ребенок.

Владимир Зеленский осудил российскую атаку. Президент подчеркнул, что никаких военных целей не было в местах, куда целились оккупанты. Повреждены жилые дома, предприятия и исключительно гражданскую инфраструктуру.

Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только нелюди. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается на ужас, из-за которого теряются жизни,

– отреагировал Зеленский на массированную атаку по Харькову.

Поэтому, президент призвал партнеров в Европе и США усилить противовоздушную оборону Украины. Он отметил, что сейчас нужны сильные решения партнеров, ведь только сила и санкции могут заставить Россию остановить войну.

Зеленский также показал последствия террора Харькова. На фотографиях – разрушенный жилой дом, поврежденные многоэтажки и выгоревшие дотла машины.

Последствия атаки на Харьков – больше в галерее

В общем, в результате атаки на Харьков пострадали 47 человек. Среди них – 11-летняя девушка, у которой диагностировали острую реакцию на стресс. О состоянии пострадавших не сообщали, однако председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что 8 пострадавших госпитализировали.