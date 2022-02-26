Харьков держится, там блестящие результаты боевой работы, – Арестович

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в своем новом обращении отметил, что город Харьков держит оборону. Наши военные дают достойный отпор врагу.

По словам Арестовича, вторая столица Украины показывает блестящие результаты отражения атак оккупанта. В частности, 25 февраля ВСУ разгромили колонну российских "Градов" под Харьковом.

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В то же время ситуация в городе остается неспокойной, враг продолжает наступление на украинские территории. 26 февраля в Харькове несколько раз была объявлена воздушная угроза. Для безопасности гражданских в городе также продлили комендантский час: теперь он длится с 18:00 до 6:00.

Обращение Арестовича: смотрите видео

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