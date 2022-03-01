Харьков и Киев для России – основные мишени, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что для государства-агрессора есть две основные цели – Харьков и Киев.

Украинский президент в шестой день войны, которую Россия начала против Украины, записал свое очередное видеообращение, сообщает 24 канал. В нем рассказал об основных целях агрессоров.

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Главные мишени России

Харьков и Киев для России сейчас являются важнейшими мишенями. Террор направлен на то, что сломать нас, наше сопротивление,

– отметил Зеленский.

Президент напомнил, что враг идет в столицу Украины, а также на Харьков. Поэтому оборона Киева является ключевым приоритетом для государства. Кроме того, во всех городах нужно сделать все возможное, чтобы остановить врага. "За это отвечают военные и гражданские власти", – продолжил глава государства.

Он подчеркнул, что защита Киева – самое важное. Ведь если украинцы защитят столицу, то защитят и всю страну. "Киев – это сердце нашей страны. И оно должно биться", – подытожил политик. А также заверил, что оно "будет биться для того, чтобы одержала победу жизнь".

Новое обращение Владимира Зеленского: смотрите видео

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