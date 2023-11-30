Театралы признаются, что не могут жить без выступлений. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко побывала на первой пробе музыкантов и актеров в убежище. Раньше мы писали, как харьковские астрономы пытаются восстановить разграбленную и побитую Чугуевскую наблюдательную станцию.
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Настоящий праздник для артистов
Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени М. В. Лысенко – первый стационарный украинский театр. К сожалению, с началом полномасштабного вторжения художественный хаб временно приостановил работу.
Часть артистов не потеряла энтузиазм и самостоятельно обустроила сцену для репетиций в укрытии. Театралы объединили три небольших помещения и провели первую репетицию, на которой присутствовали все работники театра.
Для них это был самый настоящий праздник, потому что почувствовать художественный порыв с первого дня полномасштабного вторжения просто не удавалось. А так, и артисты, и работники сцены почувствовали подлинное единение,
– подчеркнула Черненко.
Пока не известно, разрешат ли театру функционировать в укрытии, чтобы хоть маленькая часть харьковчан смогла посетить театральные представления. Поскольку Харьков близко расположен к границе с Россией. Ракета С-300 может через 45 секунд долететь в город, что угрожает безопасности зрителей даже в убежище.
О символе театра
Постоянные воздушные тревоги не заставили театралов перестать заниматься любимым делом. По инициативе руководства театра началось оборудование укрытия для репетиций.
Это очень хорошая сцена и акустика. Петь очень удобно. Голос летит к людям и пусть летит много раз,
– сказала солистка театра Елена Старикова.
В углах укрытия спряталась скульптура Николая Лысенко. При строительстве статуя располагалась на центральной лестнице у входа. Впоследствии архитекторы почему-то решили перенести его в подземное помещение.
Скульптуру во время строительства спустили сюда, где она более 30 лет находится. Но мы решили, что это наш талисман,
– заметил главный инженер театра Андрей Турлубеков.
Сюжет о харьковском театре: смотреть видео
Скульптура Николая Лысенко стала определенным символом и оберегом театралов. Рядом со статуей планируется обустроить место для фото- и видеосъемок, если удастся получить разрешение на проведение концертов со зрителями.
Харьковская область: новости
- В Харьковской области начали восстанавливать жилье циркулярным строительством – это добыча подходящих материалов из разрушенных зданий для повторного использования. Первая площадка появилась в Русской Лозовой, проект функционирует благодаря швейцарским благотворителям.
- В Люботине продолжается строительство подземной школы. Она рассчитана на 400 человек и способна выдержать удар ракетой С-300. Работы планируют завершить к середине 2024 года.
- Также в Харьковской области строят еще одну подземную школу в Коротиче на 500 человек. Она также будет способна выдержать прямое попадание ракеты С-300. Во время тревоги там смогут прятаться школьники, воспитанники детсада и находящиеся рядом работники офисов. Стоимость работ составит около 100 миллионов гривен.
- 15 ноября локомотивная бригада и работники военизированной охраны "Укрзализныци" в очередной раз задержали несовершеннолетних, которые повредили пригородный поезд. Так, во время движения поезда Золочев – Харьков-Пассажирский подростки 2007 – 2010 годов рождения выбили стекло в автоматических дверях вагона.