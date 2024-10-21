Харьков под атакой УАБами: прогремела серия взрывов

В Харькове 21 октября прогремела серия мощных взрывов. Враг в очередной раз атаковал город управляемыми авиабомбами.

Об этом сообщили в местных СМИ и полиции Харьковщины. Сейчас о пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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В Харькове слышали взрывы

На Харьковщине тревогу объявили почти 4 часа назад – в 14:32. Причиной этого стала сначала угроза применения баллистики, а затем также начала наблюдаться активность стратегической авиации.

Около 17:48 в Харькове слышали взрывы. Как сообщили журналисты Суспильного, они раздавались за пределами города.

В полиции Харьковщины сообщили, что оккупанты атаковали регион управляемыми авиабомбами.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал харьковчан оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В 18:04 в Харьковской области прозвучал отбой воздушной тревоги.