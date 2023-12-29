Оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову: есть ли пострадавшие

Утром 29 декабря Россия атаковала Харьков ракетами. В городе раздались мощные взрывы.

Воздушную тревогу в Харькове объявили около 4 утра. Через час в городе раздались первые взрывы.

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Россияне массированно обстреляли Харьков

В 5 утра 29 декабря Россияне выпустили по Харькову целый ряд ракет. В городе раздалась серия взрывов.

В 05:09 мэр города Игорь Терехов сообщил, что в областном центре прогремели по меньшей мере 6 взрывов.

Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов,

– сообщил он.

Однако на этом обстрел города не закончился – враг снова выпустил ракеты. После сообщения Терехова в Харькове прогремели еще минимум 3 взрыва.

Впоследствии, в 6:17, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг выпустил по городу около 10 ракет.

Синегубов отметил, что тип вооружения еще не устанавливается.

Оккупанты нанесли около 10 ударов по городу Харьков. Тип вооружения устанавливают эксперты,

– написал он.

Позже в 6:25 Игорь Терехов написал, что предварительно Харьков обстреливали двумя видами ракет - С-300 и Х-22.

На данный момент известно о по меньшей мере 8 прилетах по городу. Предварительно по Киевскому и Холодногорскому районам, но информация уточняется,

– сказал мэр города.

Он также сообщил, что есть некоторые проблемы с подачей электричества для транспорта, но специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения. Пока троллейбусы работают на автономном ходу.

Что известно о пострадавших

По состоянию утра информации о пострадавших в Харькове нет. На местах прилетов работают соответствующие службы.

В эту минуту без пострадавших. Информация о разрушениях устанавливается. Профильные службы работают на местах попаданий,

– написал Олег Синегубов.

Между тем, по состоянию на 6:30 утра воздушная тревога в городе продолжается.

Массированный обстрел Украины продолжается