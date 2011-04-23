Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Что известно о расследовании правоохранительных органов в Харьковской области?

По данным следствия, фигуранты под видом лечения алкогольной и наркотической зависимости размещали людей в частных домах. Потерпевших лишали возможности свободно покидать помещения, забирали мобильные телефоны и личные вещи, а также полностью ограничивали их контакты с внешним миром.

Правоохранители установили, что к людям применяли психологическое давление, угрожали им и заставляли выполнять хозяйственные работы. При этом никакой надлежащей медицинской или психологической помощи в этих заведениях они не получали.

В ходе обысков полицейские обнаружили и освободили около 50 граждан, которых незаконно удерживали в так называемых реабилитационных центрах.

Следователи сообщили о подозрении шестерым участникам группы в незаконном лишении свободы или похищении человека. Теперь им грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и роль каждого из подозреваемых.

Полиция раскрыла псевдореабилитационные центры в Харькове / Фото Национальная полиция

Напомним, 43-летнего военнослужащего из Николаева подозревают в незаконной продаже трофейного оружия и боеприпасов в Киеве. После передачи автомата Калашникова, противотанкового гранатомета, боевых гранат и 420 патронов покупателю его задержали. Экспертиза подтвердила, что оружие было пригодным к использованию. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере около 1 миллиона гривен.