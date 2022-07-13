Об этом 13 июля рассказала корреспондент из Харькова Анна Черненко. Она отметила, что, к удивлению, сегодня относительно спокойно.

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"Хотя мы слышали взрывы, но впоследствии власти объяснили, что это не допустили ракеты из Белгорода. Указали, что "ракеты потерялись по дороге".

"Дом растекался"

Однако, по словам журналистки, если брать все сутки, то, к сожалению, есть погибший – 55-летний мужчина в Слатино. Кроме того, в самой области в нескольких районах было пятеро раненых.

И, к сожалению, в Харькове вчерашний обстрел принес 5 раненых. Корреспондент отметила, что было около 15 прилетов в двух районах – Индустриальном и Немышлянском.

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"Когда говорим об этих районах, то часто речь идет об обстрелах жилых домов или промзонах. Объясню сразу, что у многих, кто не знает Харькова, будет создаваться впечатление, что промзона – это полоса с крупными предприятиями. Это не так. Там есть и много частной коммерческой недвижимости. В частности, склады с едой. И все это немного перемежается частными домами", – пояснила корреспондентка.

По ее словам, именно в одном из таких домов есть двое пострадавших. Ракета прилетела прямо во двор.

"Разрешите немного личного. Это дом моих добрых друзей. Очень сильно пострадал дом. Он растрескался. В часть комнат невозможно зайти. Пострадали маленькие бизнесы, которые были рядом", – отметила журналистка.



Что россияне сделали со двором харьковчан / Фото 24 канала

"Мама вытаскивала брата без сознания"

В доме пострадал молодой человек. Он волонтер. Ранение получила его мама. Людей прооперировали, у них раны от обломков. У женщины все немного полегче. Парень в тяжелом состоянии – обломки пробили легкое, живот. Сейчас молодого человека спасают врачи.

Каков теперь дом харьковчан / Фото 24 канала

Сын и брат раненых Александр стоит среди развалин. Он рассказывает, что ему позвонили по телефону и сказали: "В твой дом прилетела ракета".

"Я испугался, начал звонить маме, она не брала трубку. На связи была только сестра. Приехал, а тут, конечно, ужас", – говорит мужчина.



Одна из комнат дома / Фото 24 канала

Сестра Анна еще раньше пострадала от обстрелов. Она заикалась и только недавно у нее восстановилась речь. Анна показывает потолок и окна, оказавшиеся на полу.

В этом доме жила моя мама, старший брат. Сейчас они находятся в больнице. С домом произошло ужасное. Мама вытаскивала брата из этого всего на улицу. Он сразу потерял сознание. А вчера отпраздновали день рождения мамы – 54 года. Тут даже торт остался,

– показывает девушка.



Александр и Анна / Фото 24 канала



Оставшийся кусок торта со дня рождения / Фото 24 канала

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