Про це 13 липня розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Вона зазначила, що, на подив, сьогодні відносно спокійно.

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"Хоча ми чули вибухи, але згодом влада пояснила, що це не допустили ракети з Бєлгорода. Зазначили, що "ракети загубилися дорогою".

"Будинок розтікався"

Проте, за словами журналістки, якщо брати всю добу, то, на жаль, є загиблий – 55-річний чоловік у Слатиному. Крім цього, у самій області в кількох районах було п'ятеро поранених.

І, на жаль, у Харкові вчорашній обстріл приніс 5 поранених. Кореспондентка зазначила, що було приблизно 15 прильотів у двох районах – Індустріальному та Немишлянському.

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"Коли говоримо про ці райони, то часто йдеться про обстріли житлових будинків чи промзони. Поясню одразу, що в багатьох, хто не знає Харкова, складатиметься враження, що промзона – це смуга з великими підприємствами. Це не так. Там є і багато приватної комерційної нерухомості. Зокрема, склади з їжею. І все це трішки перемежовується приватними будинками", – пояснила кореспондентка.

За її словами, саме в одному з таких будинків є двоє постраждалих. Ракета прилетіла прямо на подвір'я.

"Дозвольте трохи особистого. Це будинок моїх добрих друзів. Дуже сильно постраждав дім. Він розтріскався. В частину кімнат неможливо зайти. Постраждали маленькі бізнеси, які були поряд", – зазначила журналістка.



Що росіяни зробили з подвір'ям харків'ян / Фото 24 каналу

"Мама витягала непритомного брата"

У будинку постраждав юнак. Він волонтер. Поранення отримала його мама. Людей прооперували, у них рани від уламків. У жінки все трохи легше. Хлопець у важчому стані – уламки пробили легеню, живіт. Зараз юнака рятують лікарі.

Яким тепер є дім харків'ян / Фото 24 каналу

Син та брат поранених Олександр стоїть серед руїн. Він розповідає, що йому зателефонували й сказали: "У твій дім прилетіла ракета".

"Я злякався, почав дзвонити мамі, вона не брала слухавку. На зв'язку була лише сестра. Приїхав, а тут, звісно, жах", – говорить чоловік.



Одна з кімнат будинку / Фото 24 каналу

Сестра Анна ще раніше постраждала від обстрілів. Вона затиналась й лише нещодавно у неї відновилась мова. Анна показує стелю та вікна, які опинилися на підлозі.

В цьому домі жила моя мама, старший брат. Зараз вони в лікарні. З будинком відбулось жахливе. Мама витягала брата з цього всього на вулицю. Він одразу втратив свідомість. А вчора відсвяткували день народження мами – 54 роки. Отут навіть торт залишився,

– показує дівчина.



Олександр та Анна / Фото 24 каналу



Шматок торта, що залишився з дня народження / Фото 24 каналу

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