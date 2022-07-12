Синєгубов про стан постраждалих дітей в Харкові

На жаль, внаслідок дій російської армії 3 людей загинули, ще 31 місцевий мешканець постраждав. Серед них – діти віком 4 та 16 років. Сьогодні вранці очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, у якому стані перебувають діти.

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Хлопчик 4 років після надання допомоги проходить амбулаторне лікування. 16-річний – перебуває в лікарні у середньому стані, загроз життю немає,

– написав він.

Також Синєгубов додав, що всі дорослі пацієнти, які вчора внаслідок обстрілів отримали вибухові травми та осколкові поранення, у середньому стані. Кожному з потерпілих надається фахова медична допомога.

Атака на Харків 11 липня: коротко

Вранці 11 липня ворог атакував Харків та влучив не у військові об'єкти, а в цивільну інфраструктуру. Окупанти пошкодили школу, шиномонтаж та інші цивільні об'єкти.

Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 31 – отримала поранення. Через дії ворога довелось призупинити рух Салтівського метро.

Крім того, в ніч проти 11 липня росіяни влучили в багатоповерхівку. На щастя, обійшлось без жертв.

Як минула ніч 12 липня

За словами Синєгубова, росіяни не відходять від своєї тактики залякування мирного населення Харківщини. Так, цієї ночі противник завдав чергового ракетного удару по Харкову.

О 3:30 годині дві ракети вдарили між будівлями у Шевченківському районі. На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає. Про те, що за ніч 12 липня у Харкові немає нових жертв чи постраждалих, також повідомила радниця голови Харківської обласної ради в ефірі всеукраїнського телемарафону.