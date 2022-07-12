Синегубов о состоянии пострадавших детей в Харькове

К сожалению, в результате действий российской армии 3 человека погибли, еще 31 местный житель пострадал. Среди них – дети 4 и 16 лет. Сегодня утром глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, в каком состоянии находятся дети.

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Мальчик через 4 года после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний – находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет,

– написал он.

Также Синегубов добавил, что все взрослые пациенты, вчера в результате обстрелов получившие взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Каждому из пострадавших оказывается медицинская помощь.

Атака на Харьков 11 июля: коротко

Утром 11 июля враг атаковал Харьков и попал не в военные объекты, а в гражданскую инфраструктуру. Кафиры повредили школу, шиномонтаж и другие гражданские объекты .

В результате атаки врага 3 человека погибли, еще 31 – получили ранения. Из-за действий врага пришлось приостановить движение Салтовского метро .

Кроме того, в ночь на 11 июля россияне попали в многоэтажку . К счастью, обошлось без жертв.

Как прошла ночь 12 июля

По словам Синегубова, россияне не отходят от своей тактики устрашения мирного населения Харьковщины. Так, этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Харькову.

В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. О том, что за ночь 12 июля в Харькове нет новых жертв или пострадавших, сообщила советница председателя Харьковского областного совета в эфире всеукраинского телемарафона .