Синегубов о состоянии пострадавших детей в Харькове

К сожалению, в результате действий российской армии 3 человека погибли, еще 31 местный житель пострадал. Среди них – дети 4 и 16 лет. Сегодня утром глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, в каком состоянии находятся дети.

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Мальчик через 4 года после оказания помощи проходит амбулаторное лечение. 16-летний – находится в больнице в среднем состоянии, угроз жизни нет,
написал он.

Также Синегубов добавил, что все взрослые пациенты, вчера в результате обстрелов получившие взрывные травмы и осколочные ранения, в среднем состоянии. Каждому из пострадавших оказывается медицинская помощь.

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Как прошла ночь 12 июля

По словам Синегубова, россияне не отходят от своей тактики устрашения мирного населения Харьковщины. Так, этой ночью противник нанес очередной ракетный удар по Харькову.

В 3:30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе. К счастью, пострадавших в результате атаки нет. О том, что за ночь 12 июля в Харькове нет новых жертв или пострадавших, сообщила советница председателя Харьковского областного совета в эфире всеукраинского телемарафона .

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