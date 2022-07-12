Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 03:32 12 липня. Про це повідомили журналісти.

Зауважте На Салтівці у Харкові чутно вибухи: тривоги не оголошували

У Харкові пролунали вибухи

Вибухи у Харкові, повітряна тривога,

– повідомили у ЗМІ.

Відомо, що вибухи, як і сирена – також орієнтовно о 03:32 12 липня.

Варто пригадати, що окупанти постійно атакують Харків. Буквально напередодні ввечері 11 липня у місті також було чутно вибухи. Тоді люди чули звуки в районі Салтівки.

Коротко про останні новини з Харкова

11 липня ворог атакував Харків та влучив не у військові об'єкти, а в цивільну інфраструктуру. Окупанти пошкодили школу, шиномонтаж та інші цивільні об'єкти.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під удар окупантів потрапив торговий центр, постраждали автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.

Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 31 – отримала поранення. Через дії ворога довелось призупинити рух Салтівського метро.

Окрім того, в ніч проти 11 липня окупанти влучили в багатоповерхівку. На щастя, обійшлось без жертв. Одну жінку змогли витягнути.

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