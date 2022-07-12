Відповідну інформацію оприлюднили орієнтовно о 03:32 12 липня. Про це повідомили журналісти.
Зауважте На Салтівці у Харкові чутно вибухи: тривоги не оголошували
У Харкові пролунали вибухи
Вибухи у Харкові, повітряна тривога,
– повідомили у ЗМІ.
Відомо, що вибухи, як і сирена – також орієнтовно о 03:32 12 липня.
Варто пригадати, що окупанти постійно атакують Харків. Буквально напередодні ввечері 11 липня у місті також було чутно вибухи. Тоді люди чули звуки в районі Салтівки.
Коротко про останні новини з Харкова
- 11 липня ворог атакував Харків та влучив не у військові об'єкти, а в цивільну інфраструктуру. Окупанти пошкодили школу, шиномонтаж та інші цивільні об'єкти.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під удар окупантів потрапив торговий центр, постраждали автомобілі, гаражі та подвір'я приватних осель.
- Внаслідок атаки ворога 3 людей загинуло, ще 31 – отримала поранення. Через дії ворога довелось призупинити рух Салтівського метро.
- Окрім того, в ніч проти 11 липня окупанти влучили в багатоповерхівку. На щастя, обійшлось без жертв. Одну жінку змогли витягнути.
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